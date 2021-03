Por Lautaro Ortiz https://www.pagina12.com.ar/... En Francisco Urondo: la exigencia de lo imposible, que publica en marzo la editorial de la Universidad Nacional del Litoral, el periodista y escritor Osvaldo Aguirre se propuso hacer la biografía de un intelectual militante marcado a fuego por la poesía. Desde los pasos primeros en Santa Fe, el contacto con Juan L. Ortiz, la amistad y camaradería con Juan Gelman, el quehacer poético estuvo en el centro de quien fuera además autor de teatro y protagonista del nuevo periodismo. Aquí se anticipan fragmentos de esta biografía que arranca por reconstruir el día del asesinato de Paco Urondo el jueves 17 de junio de 1976 por fuerzas policiales en Mendoza, para desandar una vida intensa, de lucha, acción y creación.

“Las circunstancias de la muerte de Francisco Paco Urondo pesaron durante mucho tiempo en la consideración de su obra. Su experiencia como militante suele ocultar o dejar en segundo plano, como si tuviera menor importancia, su trayectoria intelectual. Por otra parte, es ya intolerable que a diez años del juicio en el que se probó que fue asesinado todavía circulen textos donde se dice que se suicidó. La versión de que Urondo tomó la pastilla de cianuro no deja de proyectar sombras sobre su vida y sobre su obra”.

Las palabras del escritor e investigador Osvaldo Aguirre acerca de los motivos por los cuales encaró la escritura de Francisco Urondo: La exigencia de lo imposible, apuntan también al corazón de la biografía como género, territorio que siempre esconde un gesto desmedido: la idea de reconstruir, poner en orden y soldar los eslabones rotos de una vida. Las motivaciones de Aguirre son otras: su biografía no ordena ni reconstruye, siempre aclara y comprueba.

Luego de años de investigación durante los cuales editó Veinte años de poesía argentina y otro ensayos y recogió en dos gruesos e imprescindibles tomos (Adriana Hidalgo) la obra poética y periodística del poeta santafesino, este nuevo trabajo de Aguirre aporta evidencia y derriba versiones; saca del medio la maleza discusiva de la heroicidad, del odio, y busca reparar la memoria de una vida (desordenada, intensa, contradictoria, como toda vida) para ensayar sobre el nudo central del legado de Urondo: la poesía como un foco de alto voltaje que iluminó sus pasos por el teatro, el ensayo, el cine, el periodismo, la narrativa, y la gestión cultural. “Ante una obra de estas características, que abre tantas líneas y atraviesa las especialidades y las disciplinas, la primera pregunta es cuál es el centro de relación. Y se trata sin dudas de la poesía, esa ´especie de fatalidad´ como él mismo dice que está presente de principio a fin en su vida”.

-¿De qué manera su participación política afectó su dimensión poética?

-Urondo está ligado a los procesos revolucionarios de los años 70 y en las disputas de las versiones y las memorias alrededor de ese período su nombre a veces parece disponible para cualquier elucubración. Hay cosas que se dicen sobre él -sobre su participación en tal o cual acción- que solo parecen ciertas porque son muy repetidas, porque cuando uno trata de precisar la fuente o de buscar documentos no los encuentra o las versiones son contradictorias. Los testimonios son una fuente valiosa, pero también están determinados por el momento en que se producen y esas circunstancias inciden en lo que se recuerda y en lo que se olvida y en lo que se valora del pasado. Es necesaria otra mirada sobre Urondo, una mirada que nos permita desarmar las imágenes cristalizadas y observar la proyección de hechos como, por ejemplo, su intervención en la Primera Reunión de Arte Contemporáneo (1957), la edición de la revista Zona de la poesía americana (1963-1964) o las reseñas en La Opinión.

-Distorsiones, olvidos, omisiones, como aquella hermosa frase “Empuñé un arma porque busco la palabra justa”…

-Claro. Es paradójico que un escritor con semejante obra sea recordado en primer lugar por una frase atribuida que no escribió. También es explicable por circunstancias históricas y porque es Juan Gelman quien se la atribuye. En la entrevista que le hace Vicente Zito Lema en la cárcel, Urondo dice algo aproximado a esa frase. Pero no discuto si la dijo o no la dijo sino cómo funciona en la construcción de su figura: creo que esas palabras sostienen la idea del “poeta combatiente”, una imagen cristalizada de Urondo que oculta su obra y simplifica sus ideas, sus contradicciones, sus apuestas. En todo caso, apelaría a otra cita que sí hace Urondo, de José Martí, “osar morir da vida”: es decir, en la entrega absoluta a la militancia él encuentra una nueva posibilidad de vida, de vida y no de muerte.

-¿En qué momento la política abre en Urondo una discusión interna?

-Su politización es el resultado de un proceso que se podría remontar a la historia paterna y a esa escena de represión que queda fijada en su memoria e incluye como pasos previos su adhesión y su decepción con el frondicismo y su paso por el Movimiento de Liberación Nacional, el Malena, junto con David e Ismael Viñas y Ramón Alcalde. En la incorporación a las FAR convergen circunstancias de época y personales, como los viajes que hace a Cuba ente 1967 y 1969 y la influencia de la muerte del Che, e implica un salto, el que va de un intelectual que hace declaraciones, firma solicitadas, etc., al que participa en acciones concretas. Gelman explica que ellos buscaban ese tipo de organización. Hay otro aspecto importante y es que Urondo se relaciona con Carlos Olmedo, el líder de las FAR, a través de Claudia, su hija; en ese sentido su historia podría compararse a la de Héctor Germán Oesterheld, que ingresa a Montoneros a través de sus hijas. Ambos pertenecen a otra generación y tienen otros recorridos, y esa circunstancia los ubica en un lugar especial, de cuidado hacia los jóvenes militantes, como el que explicita Urondo con los sobrevivientes de la masacre de Trelew o en el poema dedicado a Liliana Raquel Gelin, pero también de distancia crítica.

-Tu trabajo señala el rol decisivo para el desarrollo de la obra de Urondo de figuras como Miguel Brascó, Juan Gelman...

-Sí. Brascó es fundamental en su formación poética. Se conocen como celador y alumno respectivamente en el Colegio Nacional de Santa Fe. Fue el primer lector de los poemas de Urondo y uno de sus contactos para vincularse con el Retablillo de Maese Pedro, el teatro de títeres ambulante de Fernando Birri; más tarde, en Buenos Aires, es uno de sus contactos con el ambiente periodístico y poético. La versión de que se pelearon a raíz de la publicación de poemas de Javier Heraud en la revista Zona de la poesía americana no se sostiene. Esa versión desconoce además el tipo de relación que tenían, una amistad donde las provocaciones, los desafíos, los sobreentendidos y guiños cómplices contra las imposturas intelectuales son constantes. Juan José Saer decía que Brascó con Urondo “se sacaban los piojos”, es decir tenían una amistad intensa, fuerte, donde no se perdonaban nada, y creo que ese fue un modo de relacionarse de Urondo. La etapa en Santa Fe es decisiva en todos los órdenes, porque es allí donde Urondo comienza a escribir, a interesarse en el teatro y también en la política, a partir de una escena para él emblemática, cuando siendo un adolescente ve a su padre, profesor declarado cesante en la universidad, en medio de policías que cargan a caballo. Otra figura importante es Gelman, de quien se hace amigo en la primera mitad de los 60, en cuya obra encuentra la poesía que busca entonces y también, años más tarde, el vínculo con la militancia política. Pero yo agregaría a tu lista una referencia fundamental: Juan L. Ortiz, por la amistad que mantuvieron, por el lugar central que Urondo le asigna en la tradición poética que construye a través de sus textos, por el modo en que recoge su legado en una especie de divisa: “creo en una sabiduría de intemperie”. Y así como Urondo toma a Ortiz como nombre de guerra y muere con ese nombre, apenas un mes después de su asesinato Juanele es el primero en mencionarlo públicamente, según el testimonio de Hugo Gola.

En La exigencia de lo imposible (frase acuñada por Juan José Saer), Aguirre trabaja en dos direcciones: invierte el orden cronológico exigido por el género y pone en primer plano la escritura por sobre los hitos del hombre de acción. La biografía arranca con el relato del asesinato de Urondo por fuerzas policiales el jueves 17 de junio de 1976 en Mendoza, para luego desandar los días más felices de un poeta que dejó su testimonio en nueve libros de poesía, tres de prosa, cinco de teatro y un paso seguro por el nuevo periodismo argentino.