Ante la necesidad de dar respuesta a los múltiples sectores de la Cultura que se encuentran en estado crítico, el Estado Nacional a través de un convenio firmado por el Ministerio de Cultura, el Fondo Nacional de las Artes y la ANSES, puso a disposición de toda la comunidad artística, trabajadores y trabajadores de la Cultura un paquete de 450 millones de pesos para subsidiarlos en forma de becas.

Las becas serán otorgadas de forma excepcional y extraordinaria a personas físicas, que recibirán un monto de hasta 30 mil pesos para hacer frente a la actual coyuntura de emergencia.

Así lo informó el ex director de Cultura de la Municipalidad de Zárate, Julio Belando, que se comunicó con el ministro Tristán Bauer en el marco de distintas reuniones que viene manteniendo con referentes del quehacer cultural de todo el país, entre ellos, el ministro de Cultura de Santa Fe, Jorge Llonch, Provincia que ya implementó los protocolos para las transmisiones de eventos musicales por streaming siendo la primera en avanzar sobre la reapertura de los espacios escénicos, el productor Carlos Rottemberg de la Cámara Argentina de Empresarios Teatrales y Sebastián Blutrach, director del Teatro Nacional Cervantes.

"Hay mucha preocupación y compromiso -expresó Belando - de parte de las autoridades nacionales por ayudar a los artistas nacionales de todas las ramas del arte, entendiendo que la actividad es una de las más golpeadas económicamente desde el comienzo de la cuarentena y que, por otra parte, va a ser la última en normalizarse, por no estar considerada dentro de las esenciales".

SOSTENER CULTURA II

Específicamente sobre el programa Sostener Cultura II, como se ha dado en llamar esta convocatoria, el ex director de Cultura remarcó que abarca a todos los sectores, en forma de figura física, esto es bailarines, músicos, cantantes, actores, directores, productores y gestores culturales independientes.

La convocatoria está abierta hasta el viernes 17 de julio, y los interesados deberán consultar a través de la página del Ministerio http://www.cultura.gob.ar

La inscripción se realiza únicamente on line y califican para las becas artistas que no reciban a la fecha ninguna otra ayuda del Estado (programas IFE o ATP), que no perciban más de dos sueldos mínimos como salario ni pensiones por discapacidad, invalidez o pensiones no contributivas que superen el haber mínimo.

La selección estará a cargo de un JURADO tripartito compuesto por el Directorio del FNA, representantes del MCN y referentes de la cultura de diversas disciplinas, que tendrá la tarea de evaluar los antecedentes y tomará en cuenta la situación de vulnerabilidad frente a los efectos del aislamiento social, preventivo y obligatorio producto de la emergencia sanitaria (Decreto 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional).

LLAMAMIENTO A ARTISTAS LOCALES

Belando consideró importante "que los artistas locales, que son muchos, y que han visto afectados sus ingresos durante todo el período de cuarentena, sobre todo los que gestionan sus propios espacios como las academias de danzas, nuestros bailarines de tango profesionales y músicos, sobre todo los que tienen una dilatada y comprobable trayectoria, se sumen a esta convocatoria que promueve el Ministerio. Los subsidios y las becas no son la solución al grave problema que estamos afrontando, pero sí son un apoyo importante y una gran señal de que el Estado está, una vez más, acompañando a la Cultura" concluyó.