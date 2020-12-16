 
 

CulturaEste viernes se realizará el acto de fin de año de la UTN FRD

Carlos Riedel16 diciembre, 2020
Dillon

El encuentro se desarrollará a las 18hs vía Zoom para toda la comunidad UTN y se transmitirá en vivo por el Canal de You Tube “UTN Facultad Regional Delta” https://www.youtube.com/channel/UC7KejDkuVfaQKBA9RyUxo_A

Los graduados que se reconocerán serán:

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN QUÍMICA

* ANCHERAMA, CAMILA TRINIDAD
* GARCÍA, GASTÓN EZEQUIEL

INGENIERIA QUIMICA

* FERNANDEZ, YESICA GUADALUPE
* GOMEZ, MAURICIO LIONEL
* KOROL, DAMIAN ANDRÉS
* MARTINEZ, GEORGINA BELÉN
* LUQUE, FRANCO ROMAN
* ROMANO, JULIANA BERNADETTE
* YAGER GARETTO, ANA PAULA
* ZALAZAR, PAULA DOMINIQUE

ANALISTA UNIVERSITARIOS EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

* ALI BROUCHOUD, NICOLÁS EDUARDO

INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

* AMIGO, LEONARDO
* AMIGO, PABLO
* AQUINO, MANUEL AGUSTÍN
* CECCHETTO, FEDERICO SEBASTIÁN
* COLUSSI, DIEGO MARTÍN
* DENIS, EDUARDO IGNACIO
* GALETTI, LUCAS LEONEL
* OLIVERA, NAIR
* GALLARDO, JUAN MANUEL

INGENIERÍA ELÉCTRICA

* PELLIOLI, JUAN FRANCISCO
* RETRIVE, GASTÓN ALEJANDRO

INGENIERÍA MECANICA

* BLOIS, CHRISTIAN
* SILVA, SANTIAGO EMMANUEL

CARRERAS DE POSGRADO

ESPECIALISTAS EN INGENIERÍA GERENCIAL:

* BALBI, MARCELO ANDRÉS
* CHIAVASSA, GUILLERMO ANDRÉS
* COLOMBO CAMELIO, JORGE SEBASTIAN
* CORDERO MARTINEZ, ADRIANA PAOLA
* CUPIDO DE GUTIERREZ, TAMARA DEL VALLE
* DEBELLO, JUAN PABLO
* DELANI, RICARDO MAXIMILIANO
* DI PRINZIO TORRES, DIEGO
* DIAZ, HEBE BEATRIZ
* DRAGHI, VICTOR ANDRÉS
* ETCHECOPAR, LUCAS GUILLERMO
* GARCÍA, MACARENA IVANA
* ISAURRALDE, PABLO EZEQUIEL
* KUXHAUS, ALICIA HAYDEE
* LOPEZ, FLORENCIA ELIZABETH
* MOYANO, HECTOR IVÁN
* OLIVERA, CARLOS JAVIER
* PADILLA SUCRE, JOSÉ LUIS
* PEREYRA, CARLOS ISMAEL
* PILONI, ROBERTO MARIO
* PIRIZ, PAULA ANAHÍ
* SALVADOR, CARLOS DIDIER
* TROSSET, ALEJNDRA GUADALUPE
* VISINTIN, BRUNO GABRIEL

ESPECIALISTAS EN INGENIERÍA AMBIENTAL:

* ALTEÑO, SANDRA LORENA
* AROCENA, PABLO EZEQUIEL
* BEÉ, HERNÁN DANIEL
* LOSS, MARÍA ELENA
* PARENTE, JORGE RAÚL
* PEREZ, SILVINA VERONICA
* RIVERO, DIEGO ANIBAL

DOCTORA EN INGENIERÍA, MENCIÓN ENSAYOS ESTRUCTURALES:

* GUTIERREZ, MARINA VERONICA

LOS MEJORES PROMEDIOS DEL ÚLTIMO AÑO DE LAS CUATRO CARRERAS:

ABANDERADA:

* PETROLLINI, ROMINA GISELA

ESCOLTAS:

* SCHULTZ, SILVIA ANDREA
* PEREZ LEONARDI, MARIÁNGELES
* FERRER, BAIAN NICOLÁS
* ULMETE, NICOLÁS

MEJOR PROMEDIO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRICA

- RETRIVE, GASTÓN ALEJANDRO

MEJOR PROMEDIO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA MECANICA

- BLOIS, CHRISTIAN

MEJOR PROMEDIO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA QUIMICA

- YAGER GARETTO, ANA PAULA

MEJOR PROMEDIO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

- DENIS, EDUARDO IGNACIO

Todos los años el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica Nacional distingue a los mejores promedios de cada especialidad del total de 30 facultades regionales. Este año ha sido distinguido un graduado de la Facultad Regional Delta, se trata del mejor promedio de la carrera ingeniería en mecánica de la Universidad Tecnológica Nacional: HERRERA, JUAN MANUEL

También se reconocerán a aquellos Docentes y No docentes que forman parte de la FRD desde hace más de 25, 30, 35 y 40 años.

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