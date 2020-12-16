El encuentro se desarrollará a las 18hs vía Zoom para toda la comunidad UTN y se transmitirá en vivo por el Canal de You Tube “UTN Facultad Regional Delta” https://www.youtube.com/channel/UC7KejDkuVfaQKBA9RyUxo_A
Los graduados que se reconocerán serán:
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN QUÍMICA
* ANCHERAMA, CAMILA TRINIDAD
* GARCÍA, GASTÓN EZEQUIEL
INGENIERIA QUIMICA
* FERNANDEZ, YESICA GUADALUPE
* GOMEZ, MAURICIO LIONEL
* KOROL, DAMIAN ANDRÉS
* MARTINEZ, GEORGINA BELÉN
* LUQUE, FRANCO ROMAN
* ROMANO, JULIANA BERNADETTE
* YAGER GARETTO, ANA PAULA
* ZALAZAR, PAULA DOMINIQUE
ANALISTA UNIVERSITARIOS EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
* ALI BROUCHOUD, NICOLÁS EDUARDO
INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
* AMIGO, LEONARDO
* AMIGO, PABLO
* AQUINO, MANUEL AGUSTÍN
* CECCHETTO, FEDERICO SEBASTIÁN
* COLUSSI, DIEGO MARTÍN
* DENIS, EDUARDO IGNACIO
* GALETTI, LUCAS LEONEL
* OLIVERA, NAIR
* GALLARDO, JUAN MANUEL
INGENIERÍA ELÉCTRICA
* PELLIOLI, JUAN FRANCISCO
* RETRIVE, GASTÓN ALEJANDRO
INGENIERÍA MECANICA
* BLOIS, CHRISTIAN
* SILVA, SANTIAGO EMMANUEL
CARRERAS DE POSGRADO
ESPECIALISTAS EN INGENIERÍA GERENCIAL:
* BALBI, MARCELO ANDRÉS
* CHIAVASSA, GUILLERMO ANDRÉS
* COLOMBO CAMELIO, JORGE SEBASTIAN
* CORDERO MARTINEZ, ADRIANA PAOLA
* CUPIDO DE GUTIERREZ, TAMARA DEL VALLE
* DEBELLO, JUAN PABLO
* DELANI, RICARDO MAXIMILIANO
* DI PRINZIO TORRES, DIEGO
* DIAZ, HEBE BEATRIZ
* DRAGHI, VICTOR ANDRÉS
* ETCHECOPAR, LUCAS GUILLERMO
* GARCÍA, MACARENA IVANA
* ISAURRALDE, PABLO EZEQUIEL
* KUXHAUS, ALICIA HAYDEE
* LOPEZ, FLORENCIA ELIZABETH
* MOYANO, HECTOR IVÁN
* OLIVERA, CARLOS JAVIER
* PADILLA SUCRE, JOSÉ LUIS
* PEREYRA, CARLOS ISMAEL
* PILONI, ROBERTO MARIO
* PIRIZ, PAULA ANAHÍ
* SALVADOR, CARLOS DIDIER
* TROSSET, ALEJNDRA GUADALUPE
* VISINTIN, BRUNO GABRIEL
ESPECIALISTAS EN INGENIERÍA AMBIENTAL:
* ALTEÑO, SANDRA LORENA
* AROCENA, PABLO EZEQUIEL
* BEÉ, HERNÁN DANIEL
* LOSS, MARÍA ELENA
* PARENTE, JORGE RAÚL
* PEREZ, SILVINA VERONICA
* RIVERO, DIEGO ANIBAL
DOCTORA EN INGENIERÍA, MENCIÓN ENSAYOS ESTRUCTURALES:
* GUTIERREZ, MARINA VERONICA
LOS MEJORES PROMEDIOS DEL ÚLTIMO AÑO DE LAS CUATRO CARRERAS:
ABANDERADA:
* PETROLLINI, ROMINA GISELA
ESCOLTAS:
* SCHULTZ, SILVIA ANDREA
* PEREZ LEONARDI, MARIÁNGELES
* FERRER, BAIAN NICOLÁS
* ULMETE, NICOLÁS
MEJOR PROMEDIO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRICA
- RETRIVE, GASTÓN ALEJANDRO
MEJOR PROMEDIO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA MECANICA
- BLOIS, CHRISTIAN
MEJOR PROMEDIO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA QUIMICA
- YAGER GARETTO, ANA PAULA
MEJOR PROMEDIO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
- DENIS, EDUARDO IGNACIO
Todos los años el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica Nacional distingue a los mejores promedios de cada especialidad del total de 30 facultades regionales. Este año ha sido distinguido un graduado de la Facultad Regional Delta, se trata del mejor promedio de la carrera ingeniería en mecánica de la Universidad Tecnológica Nacional: HERRERA, JUAN MANUEL
También se reconocerán a aquellos Docentes y No docentes que forman parte de la FRD desde hace más de 25, 30, 35 y 40 años.