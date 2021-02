Por Andrés Sosa... Los docentes bonaerenses ponen la lupa sobre las condiciones en las que se desarrollarán las clases presenciales.

Tras la decisión del Gobierno nacional de extender el distanciamiento social por todo febrero y habilitar a la vuelta de las clases presenciales, la provincia de Buenos Aires se acopló a la medida y disparó una serie de discusiones en la población en general. Mientras el gobernador, Axel Kicillof, lanzó anuncios de cara a la actividad en las aulas, algunos sectores gremiales docentes comenzaron a poner bajo la lupa tales iniciativas. En este marco, el debate crece en torno a si están dadas o no las condiciones en territorio bonaerense.

El operativo retorno a las aulas, mientras se lleva a cabo la campaña de vacunación con los trabajadores esenciales, comenzó a tomar forma definitiva luego de que el Poder Ejecutivo Nacional estableciera que "podrán reanudarse las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales de acuerdo a los parámetros de evaluación, estratificación y determinación del nivel de riesgo epidemiológico". Por ese motivo, la Provincia tomó cartas en el asunto y empezó a delinear tareas al respecto.

En tanto, en territorio bonaerense Kicillof anunció que a partir del 17 de febrero comenzará el programa de revinculación académica y se extenderá hasta 10 semanas para los alumnos del último año de la secundaria. Asimismo, el 1 de marzo se dará inicio al ciclo lectivo 2021. Para llevar a cabo esto, las autoridades provinciales definieron el Plan Jurisdiccional para el Regreso Seguro a Clases Presenciales y presentaron el programa para el Fortalecimiento de la Planta de Docentes y Auxiliares.

Con las dificultades que se presentaron para contar con más vacunas en el país, desde la Provincia delinearon una serie de protocolos estrictos para intentar garantizar condiciones sanitarias óptimas según el espacio que disponga cada escuela. En establecimientos con matrícula pequeña las clases será de lunes a viernes y en las de mayor habrá esquemas duales. A su vez, se indicó que se llevaron a cabo unas 2.830 de obras de mejoras en la infraestructura.

Ante esta situación, INFOCIELO dialogó con representantes gremiales de los docentes enrolados en Suteba para tener detalles sobre la visión que poseen a días del comienzo de las actividades. Tanto desde la seccional La Matanza como de Bahía Blanca - ambas conducciones seccionales opositoras a la que encabeza Roberto Baradel- señalaron la necesidad de volver a los colegios pero pusieron en duda que se cumplan las condiciones mínimas para evitar mayores contagios. La garantización de elementos de sanitización, distanciamiento social, obras de infraestructura y certezas en el cronograma de vacunación, son algunas de las cuestiones que preocupan -además del elemento salarial-.

Por ese motivo, para la semana próxima convocan a realizar asambleas en los distritos que conduce la lista Multicolor con el objetivo de evaluar detenidamente el panorama previo al día del inicio de clases. En la oportunidad, debatirán al respecto y comenzarán a delinear los pasos a seguir.

La secretaria general de Suteba La Matanza, Romina del Plá, aseguró que “si hubiera una preocupación real sobre lo pedagógico y problemas de la educación, el Gobierno ya hubiera hecho una inversión superior” y añadió: "a nivel nacional y en la Provincia armaron un plan y ahora ocurre que las clases presenciales no podrían comenzar en ninguna jurisdicción”.

“Lo que va hacer el Gobierno de la mano de Trotta es modificar el semáforo para flexibilizar las condiciones”, lanzó y adelantó que el viernes 12 tienen previste realizar una manifestación al momento en que se desarrollo una nueva reunión del Consejo Federal de Educación. Es que denuncian que "relajarán" las medidas con el objetivo de que las clases presenciales no concluyan.

“Somos fuertemente defensores de la presencialidad, pero se quiere imponer de cualquier manera. Es peligroso y se quiere exponer a todos”, afirmó y agregó que "no están las condiciones generales epidemiológicas, no hay un cronograma cierto de vacunación, la mayoría de las obras necesarias no se han hecho”.

En cuanto a las medidas que tomó la Provincia, opinó que "los recursos que se vuelcan son muy limitados y se vuelcan de mala manera. El anuncio de Kicillof apunta a precarizar docentes. Los nombramientos violan el régimen laboral y precarizan la educación. Hay que ponen en pie un comité de higiene y seguridad donde esté la comunidad educativa”.

En caso que no se cumplan las condiciones, del Plá indicó que "en una primera etapa vamos a evaluar colectivamente la situación y si no hay respuestas evaluaremos si tenemos que tomar medidas o no”.

“Con docentes de que trabajan en varias escuelas no esta para nada contemplado, lejos de tener una limitación en la circulación se pondrá en funcionamiento a miles de personas”, contó y explicó que “hay 300 mil docentes en las escuelas publicas más los auxiliares, estudiantes y sus familiares. No se dimensiona el cuadro, peleamos por las condiciones adecuadas para una presencialidad que sea segura”.

Finalmente, sobre el vínculo entre el sindicato que lidera Roberto Baradel y el Gobierno, del Plá afirmó que "las direcciones sindicales como la Celeste del Suteba y otros gremios se han sometido e integrado al Gobierno. No han actuado con independencia. Va a ser muy importante que la docencia actúe de forma independiente de todos los gobiernos”.

De esta manera, algunas voces de sindicatos docentes comenzaron a alzarse a modo de advertencia sobre el cumplimiento de las condiciones mínimas para evitar contagios en medio de la pandemia. Mientras los sectores de la oposición ligados a Juntos por el Cambio presionan para que se concrete de cualquier modo, el Gobierno tanto a nivel nacional como provincial elabora esquemas para intentar garantizar el funcionamiento sin inconvenientes.

Al mismo tiempo, mientras ya se asoma la discusión salarial para los trabajadores de la educación, a pocos días del retorno presencial a las aulas cobran mayor relevancia los cuestionamientos.