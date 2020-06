Por Julio Belando... Andenes.....poema canción dedicada, a la vieja estación del ferrocarril Urquiza Zárate marzo 1996. Escrita por Jorge Omar Funes.



Andenes del recuerdo

de la vieja estación

paso como en un sueño

el tiempo, y la ilusión

señal de vía libre

para que pase el tren

cargado de nostalgias

me lleva a mi también

Hoy te ganó el silencio

no llega ningún tren

no se escucha el silbato

que hacia estremecer

envuelta por el humo

la máquina a vapor

me viene a la memoria

el tiempo que pasó

Vieja estación que fueras

de Zárate un portal

que con distinta suerte

pugnaron por llegar

hermanos Entrerrianos

tan llenos de ilusión

dejaron en su tierra

parte del corazón

Vieja estación Urquiza

yo no puedo olvidar

que fueron, tus andenes

que me vieron llegar

yo vine, con mi madre

y tres hermanos mas

buscando,una esperanza

para poder soñar

A veces, cuando paso

y llego por ahí

escucho,muchas voces

en un ir y venir

el jefe,saludando

mientras el auxiliar

le toca la campana

y el tren comienza andar

Ya no se ven sus rieles

el tiempo los tapó

con su mortaja absurda

de olvido y destrucción

y lo que fuera siempre

progreso y distinción

hoy, yace la memoria

hundida en un zanjón

Por eso, cuando llueve

y voy, por la estación

me llora, aquí en mi pecho

un niño, corazón