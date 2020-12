Por Adriana Musumeci...

Unas boyas viejas que estaban hundidas en el fondo barroso del rio fueron removidas por un golpe frio que Rosario sintió en todo el cuerpo.

Primero, un golpe seco; después, otro más intenso y prolongado y una sucesión rápida de pequeños tirones (como cuando un pez muerde la carnada de un anzuelo) hasta que, oscureciendo el agua y llenándola de burbujas, salieron a flote, saltaron un poquito sobre la superficie y ahí se quedaron. Eran tres o cuatro. En un ojal que tenían en la parte de abajo, una soga de yute arruinada por los años de inmersión las mantenía unidas al fondo.

De pronto, se abrieron como una caja de sorpresas y salieron disparados bocaditos de mantecol cubiertos de chocolate, mandarinas, tostadas con manteca, milanesas, ajíes y medias de nylon, zapatos de tacos altos en cantidades increíbles y otras cosas chiquitas que parecían ser maquillaje o algo así.

Ella estaba en la playa del Náutico, con sus tetas insignificantes aplastas por una malla anticuada. Salió corriendo, se zambulló y apoyándose en el barro del fondo saltaba para agarrar todo lo que salía para que no se arruinase.

En ese momento paso un ferri, onduló la superficie del agua y todo se mojó.

Rosario volvió a la playa cargada con lo que había rescatado, que era bastante.

Algunos empezaron a mirarla.

--------------------

Rosario se había autorizado a interpretar sus sueños: Aquello que salía a flote desde el fondo barroso del rio de su vida no eran objetos sino los desechos que ella había dejado en el camino para sobrevivir, desde la invisibilidad y exasperación de una mujer criada en la supresión del deseo, en la opresión y la prohibición de una época que ella convertiría en esa forma “feminista” y desalineada de su arreglo personal y en energía utilizada para combatir otras prohibiciones.

Hacía poco habían comprado con el Negro Cinco tesis filosóficas de Mao. Los dos ya lo habían leído, pero fue un gusto encontrarlo en una librería, comprarlo y ponerlo en la biblioteca. Ahí estaba. En el capítulo V, Mao usa una imagen que a Rosario le había resultado esclarecedora.

- “¿Por qué al aplicársele calor un huevo se transforma en un pollo y una piedra no?”

- “Porque las condiciones internas del huevo son distintas a las de la piedra” - se respondía Mao.

Rosario se preguntaba ahora si ella sería finalmente una piedra o un huevito que espera un poco de calor para nacer.

Hasta que lo conoció al Negro Rosario creyó que todas las personas vivían de esa manera: sin auxilio, sin compañía, sin palabras de aliento en los momentos de desazón o vítores en los de logros.

No olvidaba aquella estrofa…

Aquel que un domingo

Bailaron un tango.

Aquel que le dijo:

Me muero por vos.

Tal vez el calor necesario para una mujer fuera el deseo lícito de escuchar a un hombre decir, como en aquel tango: ¡Me muero por vos!

Con el tiempo había recuperado sin misericordia sus fragmentos, un poco de paz, aceptando ser esa Rosario inevitable:

- “Me he concedido algunos derechos a los que –fuera de toda norma- les he dado carácter retroactivo. Por ejemplo el derecho a no permitir que me jodan.”

Con el crepúsculo Rosario camino resuelta las cuadras que la separaban de su casa.

La calle de tierra, los árboles, las veredas desparejas le parecieron algo suyo, propio.

Subió a su habitación, corrió la cortina y miró un rato por la ventana. Los edificios y las casas vecinas se diluían en la opacidad del ocaso. La gloria del sol enrojecía indiferente las casas y los árboles.

Rosario se sentó en el borde de la cama, con las sabanas frescas, recién cambiadas, a esperar al Negro.