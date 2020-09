Por Adriana Musumeci...

-Oleo Adriana Musumeci – 1967 - 12 años-

Ella y los ojos del Negro

Es difícil explicar cómo vive un niño que solo ve figuras nubosas, que no ve la trayectoria de las cosas… Que enfrenta situaciones donde el desciframiento de los sucesos, de lo que está pasando… excede sus posibilidades.

Allí estaba un niño “corto de vista”, en el centro de una realidad indescifrable, caótica, sumando aproximaciones, acumulando formas, texturas. Componiendo, componiendo en figuras comprensibles todo lo que lo rodeaba… los rostros, los paisajes… los cuerpos y las compañías. Era esa su forma de conocer un mundo extenso y brumoso…

- Así conformé algunos territorios familiares… He iba de unos a otros, me trasladaba por trayectos también familiares. El colectivo rojo con el techo metalizado y el tranvía 5. Con el tiempo descubrí mi atracción por los tranvías. Sus movimientos lentos y previsibles facilitaban mis posibilidades de mirar. De día los verdes, los reflejos del sol y las ropas eran más comprensibles para mis ojos. De noche, las aproximaciones eran variadas y podría decir que me enfrentaba a la elusión de la realidad.

El Negro contaba que las tapas de las latas de dulce de batata o de membrillo, arrojadas como un disco, eran para él muy angustiantes. Estaba el disco en las manos de un chico que la arroja, sale como un viento y luego nada, nada, nada y de pronto… de pronto… un simple reflejo que lo golpea o lo lastima. Su atención y su oído no valían nada…

- Ahora me parece que ese juego que se jugaba yo no podía entenderlo ni disfrutarlo. Siendo adulto, reflexioné algo sobre la difícil manera de vivir de un niño impedido de ver las trayectorias, las profundidades, los orígenes. Para mí todo ocurría de pronto, todo me tomaba por sorpresa. Como una pelota que traspasa un plano de papel y ya está ahí, contra tu cara...

El Negro, un niño casi ciego, tenía pocos espacios confiables para compartir.

- Lo único confiable en mi vida eran mis viejos, mis tías y mi hermana Justina. Y las sillas, los libros, el fogón de dos hornallas y el limonero del patio. Un vínculo placido era estar con mi mamá, mis tías… y las sillas. Las sillas me parecían buenas, pacíficas...

Para el Negro los libros eran sus juguetes más comunes. De los arboles los troncos eran sus preferidos, sintiendo con algunos algo parecido a los que luego serían sus sentimientos de amistad con unas pocas personas.

- Sí. A veces odie mis a mis ojos. Me fui dando cuenta que mi vida corría entre limites, entre márgenes que estaban ahí nomás, sin posibilidad de recorrer grandes espacios. Comprendí que nunca iba a ser un héroe. Y cuando lo más importante para un niño era ser un héroe… ¿qué podría ser yo?

- Ella y el hijo de la Sota.

- Mi diálogo fue más o menos así: “¿Queres que te diga algo, señora Rectora? Bueno: al Mitre que vos tenes en el despacho… también lo tenes de pelo largo”. Era como decirle: Jodéte. Mamátela. Si queres bajálo a Mitre y entonces sí decime “¡usá el pelo corto!”. Si no, ponéme a mí en el lugar de Mitre… ¡y dejáme estar a mí también!

- Mira, lo que recuerdo de esa época es que no había un refinamiento intelectual o de pensamiento tan poderoso como para abarcar estas cuestiones sociales o históricas. Lo que veíamos era que el poder estaba anquilosado, que se ejercitaba rutinariamente. Nos parecía que el poder no merecía continuar y nosotros lo queríamos discutir. Existíamos. No éramos cartón pintado. Decíamos: “Bueno, esto no sirve. Hay que cambiarlo” Y “nosotros podemos cambiarlo”. Al orden lo veíamos como algo dado, instituido, conservador… ¡y no nos interesaba conservar nada!

Ella… ¡y la vida!

La feria se organizaba en la ancha avenida 38 todos los fines de semana.

Productos frescos, buenos precios… y mucha gente.

Aníbal recién comenzaba a caminar.

El flequillo desparejo, los cachetes colorados.

Íbamos de la mano, curioseando bajo el sol de la mañana.

Nos detenemos a mirar unas jaulas con animales.

De pronto, un feriante agarró a un pollo por las patas, lo puso cabeza para abajo y –sin que el pobre animal se resistiera- le retorció el cogote.

La muerte llegó como de afuera, como un golpe, inesperada…

Aníbal gritó, con un horror seco y un llanto que nunca antes le había escuchado.

Se abrazó, temblando, a mis piernas…

Fue solo un instante…

Era la época en la que solo le habíamos enseñado la vida…

Ella y el poeta

Rosario, de la Villa Massoni, lee a León Felipe:

Yo no soy filósofo.

El filósofo dice: Pienso… luego existo.

Yo digo: lloro, grito, aúllo, blasfemo… luego existo.

Creo que la filosofía arranca con el primer juicio.

La Poesía, con el primer lamento.

No sé cuál fue la palabra primera que dijo el primer filósofo al mundo.

La que dijo el primer poeta fue: ¡Ay!

¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!

