Por Adriana Musumeci...

No fue fácil para Rosario volver a La Plata después de tanto tiempo.

En su pequeña agenda de tapas marmoladas, había escrito:

- Por entonces, el sol estaba de nuestro lado, valía lo que se hacía, nuestros cuerpos se fundían en los campos de flores celestes del 73.

- Los bienes materiales, la seguridad burguesa… no cabían en las expectativas de aquella época.

- La esperanza y la lucha por un cambio revolucionario de la sociedad eran la vanguardia de aquellos sentimientos.

Después de su encuentro con un pibe de Zarate, siete años prisionero de la dictadura, transcribió estas palabras del Peli:

- “No sentíamos culpa, estábamos dispuestos a vivir. Toda nuestra juventud estaba puesta en ese futuro cercano, tangible, posible y necesario…”

Ahora, de regreso a La Plata, las imágenes y los recuerdos de aquella juventud rebelde se le agolpaban.

Rosario sonríe al recordar un episodio de la Facu, cuando, sentada en la tercera hilera de tableros, justo en el medio, preguntó:

- Profesor, ¿puede explicar de nuevo lo último…? No entendí nada.

- Si no entiende nada, no puedo explicarle nada…

- Es una manera decir, profesor…

- Nena, ¿qué te pasa?... Si tenes problemas con tu novio yo te doy plata y anda al psiquiatra…

La actividad del taller se suspendió en un silencio abrumador. Sus compañeros no entendían lo que estaba pasando. Rosario juntó los útiles que tenía desparramados en el tablero, tomó su saquito verde y –mientras se retiraba- le contestó:

- ¿Por qué no te vas a la reputa madre que te pario?

Su respuesta fue la respuesta de una época donde las palabras y los hechos iban juntos, de mujeres rebeldes ejerciendo sus derechos, negándose a ser humilladas.

Ahora volvía a La Plata.

En este otoño del regreso, la ciudad se veía burocráticamente ordenada, silenciosa, sin jóvenes debatiendo en los cafés humeantes de la calle siete. Y hasta sin las largas colas del Comedor Universitario.

Había crecido en los últimos años de manera extraordinaria.

El tránsito parecía conducido por una maraña de hilos demoniacos.

Los negocios ofrecían todo lo imaginable… Las marcas de los productos no disimulaban la desigualdad entre los consumidores.

Hasta las hojas que el otoño tiró en las veredas parecían más disciplinadas.

Porteros, empleados o amas de casa las barrían con esmero formando trémulos montones amarillos que esperaban ser recogidos por los camiones municipales.

Pero la ciudad de las discusiones, del bullicio, de las asambleas, de Libraco y de Tarco y “el sexo para ser estrujado en el uso”, como escribiera Rosario… estaba silenciosa de palabras, ausente de rostros familiares. La habían domesticado, hundido, petrificado...

Seguramente nadie recordaría cuando Emilio eligió al Negro como “Míster Libraco”, en tiempos que se festejaba el consumo de libros…

Las casas cuidadas en extremo, lucían frentes pintados con colores diseñados, con “estilo”, vacios de grafitis y de consignas y de los mensajes apresurados de tizones negros…

En el fondo de la diagonal 74, la iglesia del Cementerio no parecía la de siempre.

Todas las paredes de la ciudad estaban limpias, limpias, limpias.

Ahora también había una comunidad de sueños… ¡pero los sueños eran otros! Sin tierra bajo sus pies, anacrónicos, grises, también limpios.

Todo había cambiado. Hasta sus seres más queridos le parecieron un poco extraños…

Rosario logró terminar exitosamente el trámite que la había llevado hasta La Plata.

Consiguió el quintuplicado de su documento de identidad, un aparatejo imprescindible para vivir en un mundo que a ella no le interesaba en lo más mínimo.

El aire azul y acido del bosque era, si, exactamente el mismo que el del 73.

Pero los estudiantes con los que se cruzó quizá ni estuviesen enterados que hubo otra historia.

- Deberían saberlo, que hubo un tiempo en que la vida, el amor y la muerte fueron otros… ¡otros!... ¡Mierda!... ¡Otros!

Rosario, la que podía gritar y hacerse escuchar, guardó silencio. A ella también le había costado entender aquel mundo envejecido, al que otros jóvenes tomaran por asalto en los ’60…

El colectivo de regreso a Capital empezaba a desplazarse, saliendo de la terminal de La Plata.

El Negro y los chicos la estaban esperando.

Mañana jugaría con sus hijos a la bolita y les enseñaría a plantar rayitos de sol.

Acurrucada en el asiento, sintió que de algo serviría no haberse rendido.

