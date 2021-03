Por Adriana Musumeci

Los trabajos que conseguía Rosario eran de pésima remuneración, pero buenos para el día a día.

Recuerda que empezó vendiendo helados cargando una heladerita de telgopor. Primero lo hizo en Plaza Moreno donde el atractivo de “una piba que vende helados” le aseguraba un éxito que envidiaban los varones.

Cuando la municipalidad se lo prohibió, empezó a bocear los helados en los barrios más alejados, donde entre ranchos y latas “la piba de los helados” no pasaba desapercibida. El patrón –preocupado por posibles complicaciones con la burocracia municipal o algún otro problema- un día le dijo “no va más”. Empezó a vender seguros casa por casa “con un chileno bastante momio”, a trabajar en una fábrica de cromados y –finalmente- en una empresa de embutidos, contratada para pelar diez cajones de alcauciles por día…

- ¿Qué te pasa en las manos? – le preguntó el Negro

- Se me hinchan… por pelar alcauciles, no puedo cerrarlas…

Ninguna de esas dificultades le impedía dedicarse a las tareas culturales y políticas que le demandaba su militancia.

No tenía dudas sobre la necesidad de nuevas formas de cultura y de organización, apreciadas y cuidadas por los propios trabajadores. Que no dependieran del Estado ni de los aparatos políticos creados fuera de sus ámbitos de lucha.

El Cordobazo había dejado a los obreros algunas enseñanzas de como romper por sí mismos, desde abajo, las desigualdades y los sufrimientos sin fin.

Estaba feliz con los que –como ella- no esperan dadivas de los poderosos ni bendiciones de los dioses. Dioses fraguados por los poderosos para que no se entienda por qué “un niño murió de hambre / y en La Rural un todo batió todos / los récords de subasta / y en Inglaterra a Borges lo nombran / doctor honoris causa” –como escribía Tejada.

No le parecía que de aquellas condiciones del Frejuli de Campora y Perón, sobrepasadas por el recuerdo del bienestar perdido, sin libros ni proyectos justificados, con solo de verdades creídas e interpretaciones contrapuestas de un líder lejano, que declamaba principios y promesas y lealtades útiles para cualquier fin, tan sin organizaciones obreras democráticas y genuinas, pudiese surgir una revolución.

El sol, la luz clara de una mañana de primavera, la gente sentada en el colectivo, el rumor de las conversaciones y ellos ansiosos y sin miedo repartiendo volantes socialistas.

Rosario no recuerda haber tenido miedo ni aún cuando la represión se desató como un gigante que a todo llega.

La pulsión de la vida era inconmensurable. Todo en aquella época era vital, urgente, oral.

Pero ella no lo asociaba a una revolución temprana.

- La Revolución cerca? No. Pim, pam, pum, me subo a un colectivo, reparto los volantes, me bajo y vuelvo a mi casa. ¿De ahí los trabajadores van a pasar al poder obrero y al socialismo?

- ¿Cómo veías esa coyuntura de la historia?

- No la veía “como una revolución”, sino como un potente ejercicio de libertad cultural, de erotismo, de disolución de los límites de la individualidad. Subir a un colectivo para repartir volantes era una osadía de la que el enemigo tomo nota. La represión nos borró antes que pudiéramos organizarnos.

Conversando con el hijo de la Sota, Rosario sacó un papelito de la cartera y se lo leyó.

- “El pequeño burgués que sufre bajo el capitalismo una opresión continua y un empeoramiento brusco y rápido de sus condiciones de existencia cae con facilidad en el revolucionarismo extremo, pero es incapaz de dar pruebas de serenidad, espíritu de organización, disciplina y firmeza.” Eran unas líneas de Lenin que ella veía reproducida en esa realidad…

Ninguno de los revolucionarios extremos que ella conocía, ni siquiera los que adherían al Frejuli, podía justificar cómo una “burguesía nacional buena”… podía hacer una “revolución antiimperialista”.

Los sueños de los jóvenes a los cuales Perón calificara de “imberbes” morían a medida que se agotaba la vida del viejo líder.

En la calle la gente esperaba, entre angustiada y decepcionada, la muerte de Perón, que ocurrió finalmente el 1 de julio de 1974.

El velatorio iba a ser uno de esos acontecimientos multitudinarios en los que Rosario quería participar. Algo podría narrar para lectura de las generaciones futuras.

Acordó con el Negro para ir juntos. Las colas para ver por última vez al viejo General serian inconmensurables.

Allí estaban la Tendencia y las orgas, atravesadas por ese revolucionarismo extremo, fracasado en su intento de encontrar en Perón algo distinto a los líderes capitalistas que habían tratado de disciplinar a las masas obreras para “no sacar los pies del plato”, es decir, del lugar en el cual recibían las migajas de los poderosos.

Pese a ser lo mejor que se conociera desde el golpe del 55 y el rápido crecimiento del PBI que lograra el “Pacto social”, las Orgas y el sindicalismo clasista y combativo no aceptaban la imposición de “suspender las negociaciones colectivas de salarios por dos años”, ni los desplantes de Perón ni los desplazamientos que sufrieran los gobernadores de La Tendencia en Buenos Aires, Córdoba y otras provincias.

Con la muerte de Perón todo se derrumbó rápidamente.

Las persecuciones y crímenes de opositores se multiplicaron. A la represión oficial se sumaban grupos paramilitares organizados desde el PJ y los aparatos Sindicales.

Para el 75, con la legalización del “exterminio de subversivos”, la represión metió a todos en una misma bolsa: artistas, guerrilleros, luchadores sociales, hombres y mujeres de la cultura.

En la primavera de ese año –el mismo día que son asesinados ocho militantes del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) en la Masacre de Hilanderías Olmos, Rosario también cae presa.

La revolución que parecía posible no lo fue. Un tenebroso mundo de silencios, torturas, ejecución y desaparición de personas empezaba a penetrar los subsuelos de la nación.

- “Che, pibe, hablá porque ahora te van a llevar a la máquina. Y no la aguanta nadie. No seas boludo. No te hagas el héroe te van a hacer mierda. Te van a hacer boleta” – le había recomendado un milico al hijo de la Sota

- Bueno, ahí vinieron los días esos de estar en la Brigada. Ahí descubrí que ya no tenía cejas, que tenía el cuerpo quemado...

Argentina empezaba a conocer el Terrorismo de Estado.

La dominación de los poderosos cobraba nuevas formas. Las rebeldías seguramente también…

________________________________________________________________________________________________________________