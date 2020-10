La organización Grooming Argentina estima que el delito de grooming aumentó el 30 % en el país. En la provincia de Buenos Aires se abre una investigación penal cada 13 horas. En Tierra del Fuego, la primera condena (2 años de prisión en suspenso) fue en 2017 y en Catamarca recién este año hubo dos juicios por grooming.

Especialistas en ciberdelito, infancia y adolescencia pidieron a los adultos que supervisen las actividades de los menores de edad en las redes sociales durante el aislamiento social ante el aumento de los casos de grooming porque advirtieron que "la pandemia es el escenario ideal" para ese tipo de acoso sexual instrumentado por pedófilos.

La organización Grooming Argentina estimó que desde el inicio del aislamiento el delito de grooming aumentó el 30 % en el país ante la hiperconectividad de niñas, niños y adolescentes a internet y, según especialistas consultados por las corresponsalías de Télam, "uno de los mecanismos de captación viene de la mano del encierro, porque los chicos están aburridos y los padres les permiten jugar con el celular".

"Los menores no son individuos independientes o autónomos, por ende deben ser supervisados en lo que respecta a las redes sociales, el uso que hagan de ellas y la información que compartan", advirtieron y resaltaron las campañas de prevención que se desarrollan en la mayoría de las provincias.

Provincia de Buenos Aires

Walter Martelo, defensor del Pueblo Adjunto de Buenos Aires y responsable del Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dijo a Télam que "el grooming es uno de los delitos informáticos que más creció en los últimos años, incluso antes de la cuarentena, a punto tal que se abre una investigación penal cada 13 horas en la provincia".

Desde el Observatorio "realizamos acciones para visibilizar, prevenir y combatir este flagelo, como el armado de una guía web con herramientas de seguridad y privacidad en Instagram, TikTok y Whatsapp, que son las apps más usadas por adolescentes", agregó Martelo.

Y, apuntó que "un importante aporte para las políticas públicas será la puesta en marcha del proyecto de ley Mica Ortega, que recibió media sanción en el Senado y esperamos que sea convertido en ley antes de fin de año".

Rodolfo de Lucía, fiscal de Bahía Blanca de la unidad que investiga casos de grooming, señaló a Télam que "este año hubo un aumento del 15 al 20%".

"Hay más casos o se denuncia más porque hay mayor visibilidad", comentó y agregó que "los padres están más atentos como así también sus hijos, en Bahía Blanca hay mucha difusión del tema del grooming y conciencia grande".

Córdoba y Santa Fe

Córdoba adhirió esta semana a la Ley Nacional 27.458, que declara al 13 de noviembre como Día Nacional de la Lucha contra el Grooming y la diputada María Victoria Busso resaltó que "muchos no saben qué es el grooming ni que es un delito penal, por eso es tan importante visibilizar e informar al respecto".

En Santa Fe, el fiscal Matías Broggi, de la Unidad Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual, alertó que "lo que está proliferando es un groomer que busca imágenes y videos de desnudo o genital" pero no hay estadísticas actualizadas.

Relató que "uno de los mecanismos de captación que se ve mucho viene de la mano del encierro porque los chicos están aburridos y los padres les permiten jugar con el celular", entonces son captados por los predadores sexuales a través de los chats de los juegos online.

En la ciudad de Rosario este año se judicializaron 37 casos de grooming solo en la fiscalía especializada en ciberdelitos, lo que indica que la cifra podría ser mayor a la del año anterior (49 casos), dijeron fuentes del sector.

La presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Concejo municipal, Susana Rueda, dijo que "lo importante es estar atentos y denunciar porque si ese acosador es un groomer experimentado es probable que llegue al abuso sexual".

Y, consideró "muy importante declarar de forma presencial en los centros de denuncia o en las redes de la organización Grooming Argentina, además de reportar a los acosadores en las redes porque tienen la obligación de denunciarlo a la NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children), una base de datos mundial sobre el acoso sexual por Internet".

Entre Ríos, Mendoza y San Luis

En la provincia mesopotámica, la coordinación de políticas integrales de cuidado educativo destacó a Télam el trabajo "sostenido, fortaleciendo la temática en todos los distritos" con "propuestas y actividades para todos los niveles y modalidades" como conversatorios virtuales con estudiantes, propuestas de actividades para realizar en casa, audiovisuales y reuniones con directivos, docentes y asesores.

En San Luis, el Poder Judicial reconoció la existencia de al menos 10 denuncias mensuales por grooming.

La jefa de la oficina de Delitos Complejos, Carina Bernal, dijo a Télam que "hay un gran desconocimiento en la población sobre el tema" por lo que se realizan campañas de prevención en forma virtual durante la pandemia.

Asimismo, destacó incluso "la existencia de grooming a través de las consolas de playstation, que tienen chat para que se comuniquen los jugadores".

En Mendoza, Ana Sevilla, directora de Educación municipal de Maipú, ex legisladora del FPV y autora de la ley aprobada a fines del 2018, dijo que "en todo el 2019 no se hizo nada, este año en pandemia tampoco" y sostuvo que "hay falta de voluntad".

Sin embargo, el director de Orientación y Apoyo interdisciplinario a las Trayectorias Escolares, Miguel Conocente, dijo a Télam que "desde 2019 se trabaja con distintas organizaciones con piezas que están en el portal educativo del gobierno, y capacitaciones a docentes vía internet".

Jujuy,Santiago del Estero, Catamarca y Chaco

En Jujuy, desde el inicio de la pandemia hubo "un promedio de una consulta por día como mínimo y se notó un gran desconocimiento sobre el delito del grooming", dijo a Télam Romina Tarifa, coordinadora del Instituto de Protección y Ciudadanía Digital de la Defensoría del Pueblo provincial. Agregó que muchas comisarías no toman las denuncias por este motivo.

Tarifa dijo que "los padres no llegan a enterarse de la situación de abuso de la que son víctimas sus hijos, desconocen su vida digital y no los orientan".

"Los chicos creen en las amenazas de los abusadores y no llegan a contarle a sus padres, viven una situación de confusión, vergüenza y culpa porque este abusador atropella su integridad sexual y manipula sus emociones", concluyó.

En Santiago del Estero, el representante del Gabinete de Psicología Forense del Poder Judicial, Leonardo Peiretti, recomendó "que la temática se dialogue en el círculo familiar, ya que los menores no son individuos independientes o autónomos, por ende deben ser supervisados en lo que respecta a las redes sociales, el uso que hagan de ellas y la información que compartan".

E indicó que "es necesario recurrir a los organismos de control directo de menores, es decir los padres o cualquier adulto circundante al niño o adolescente implicados, y brindarle todos los medios de protección necesarios".

La Secretaría de Familia de Catamarca, María Carrizo, dijo a Télam que "aumentaron estas formas de cometer delitos" y explicó que recibieron "en la pandemia muchas denuncias a la línea 102 e inmediatamente contactamos a la fiscalía de turno" para que las investigue.

Recién este año se celebraron en esa provincia dos juicios por grooming y, ante ello, aseguró que "no están llegando a juicio los casos comprobados y eso hace que los criminales tengan una sensación de impunidad en las redes" por lo que se analiza "la creación de una fiscalía especializada en ciberdelito".

En Chaco, la subsecretaria de la Niñez, Adolescencia y Familia, Graciela Cavana, confirmó a Télam "el incremento importante de denuncias" de esos casos y dijo que cuentan con "87 dispositivos territoriales de atención para la prevención" en la provincia.

Patagonia

En Tierra del Fuego, la primera condena por grooming se produjo en 2017 y fue por 2 años de prisión en suspenso y normas de conducta al acosador de una adolescente de 14 años.

En 2018 fue la primera provincia patagónica en firmar un convenio con la ONG Grooming Argentina para desarrollar políticas de prevención y sancionó una ley sobre la "concientización, prevención y erradicación del grooming a través de medidas que promuevan la protección de niños, niñas y adolescentes".

En Neuquén, el Ministerio de Educación desarrolla junto con esa ONG un ciclo de sensibilización acerca del acoso sexual infantil virtual, con charlas destinadas a instituciones, organizaciones sociales y municipios.

El Coordinador de Educación Social y Cultural, Juan Marcos Vázquez, dijo a Télam que "la pandemia es el escenario ideal para el grooming, esta palabra se conoce pero no se sabe con precisión de qué se trata y se confunde mucho con el acoso en general".

"Es un trabajo de sensibilización del mundo adulto para rodear un poco a la escuela donde se aplica el tema, ellos proponen una serie de charlas muy potentes para 50 o 60 personas cerradas para que haya interacción y para 2021 se acordó abordar todos los niveles docentes y estudiantes del nivel medio", concluyó.

En Río Negro, la Secretaría de la Niñez y Adolescencia (SENAF) inició una campaña por Facebook donde recomienda técnicas para utilizar con el celular en situaciones de acoso.

La secretaria Roxana Méndez aconsejó "hacer capturas de pantalla, no salir del grupo de charla, copiar las URL de los perfiles y no eliminar las conversaciones, con esos datos, hacer la denuncia en la justicia", mientras la provincia habilitó la línea gratuita 102 solo para niñas, niños y adolescentes, "para sacarse sus dudas, plantear un problema y buscar acompañamiento u orientación".

En Santa Cruz, donde en septiembre un sargento de la policía fue cesanteado por acoso virtual a una niña de 13 años, fuentes policiales dijeron a Télam que, en promedio, hay 4 denuncias por grooming al mes.

En tanto, voceros de la organización no gubernamental que atiende a víctimas de ese delito PAYCAN explicaron que "no hay especialidad estatal para trabajar en red. Damos asesoramiento primario para que las familias puedan realizar la denuncia en la fiscalía de turno y herramientas psicológicas y de protección".