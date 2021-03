Por Adriana Musumeci...

Rosario había leído por entonces “Historia de Cronopios de famas” y creyó encontrar en Cortázar a un hombre que, detrás de la opacidad del mundo, veía un juego luminoso, libre, inmensamente verdadero.

Ray Bradbury le mostró el clima de misteriosa ambigüedad en el que los hombres salían del terruño hacia el espacio sin dejar sus miserias en casa. Una realidad oscuridades y de sótanos en “El país de octubre” y “Fahrenheit 451” la sorprendieron.

“Boquitas pintadas” y los amores de Juan Carlos y Nené en aquel jardincito fueron un misterio para ella. En verano, muchas veces prefería quedarse en su casa, enfrascada en esos tres volúmenes que vivirían para siempre en su corazón tras el tacto de su mirada.

Se interesó tardíamente por los clásicos de aventura que desconoció en la adolescencia: Verne, Mark Twain, Salgari

Pero su relación amorosa con el Negro en una época big bang de la historia como los años ’70 conmovió todo su ser.

Allí estaban ella y él, viviendo, pensando y actuando, en medio de una época donde interminables mayorías, estentóreas y bulliciosas, vieron derrumbarse el sueño del regreso del General en una niebla de destrucción y tragedia sin límites.

El amor penetraba cada partícula de su vida.

Con la potencia que le es propia, el azar hizo que Rosario encontrara en una mesa de ofertas de la calle Lavalle el libro de Kierkegaard “Diario de un seductor”. Sintió que hablaba de ella, tan joven, y del Negro, un hombre ya reconocido en las posturas culturales y las acciones políticas de aquel eslabón de la historia, al que ella amaba apasionadamente.

- Juan ¡Ah! Sé paciente con mi amor; perdóname si yo no puedo dejar de amarte. Oye la palabra suplicante de tu Cordelia, tuya, tuya.

Tu Cordelia

En esa voz lejana de “tu Cordelia” se condensaban en Rosario el sentimiento de que el amor del Negro podría ser deseado por otras mujeres o acechado por las imperfecciones propias de una chica sin tino como ella. Rosario podría esperar una eternidad a que ese hombre se convenciese de que ella era el objeto amoroso más apropiado y que nadie podría amarlo como ella…

Los poemas de Catulo, el de Verona, que solo vivió treinta años que en medio de los conflictos degradantes de la Republica Romana, vinieron como voces en su auxilio.

Vivamos, Lesbia mía, y amemos,

y a las maledicencias de los viejos severos

démosles menos valor que a un as.

Los astros pueden morir y volver;

pero nosotros, una vez que muera nuestra breve luz,

deberemos dormir una última noche perpetua

- ¡Que me muera si Lesbia no me quiere! ¡que me muera si no la quiero! – también podría haber dicho el Negro de su amada Rosario

Pero Rosario –entre la perplejidad y la imperturbabilidad del Negro- multiplicaba sus preguntas:

- ¿Cómo habrán sido Catulo y su amante Lesbia? ¿Qué los unía? ¿El paso de los siglos? ¿la aterradora zozobra del amor? ¿Cómo lograr “que toda nuestra vida podamos mantener ese sagrado lazo de cariño eterno”?

Así transcurría la vida en una época heredera de la imaginación, la crítica, la desobediencia y los ejemplos de rebeldía de los ’60, de Cuba y Vietnam liberados, del Che muerto en combate, del Chile socialista de Salvador Allende, del Cordobazo y las resistencias armadas a las dictaduras militares.

El amor y las luchas culturales y políticas, el estudio y la educación y la organización eran inseparables en la vida cotidiana.

En esa atmosfera de pasiones y expectativas Rosario fue ordenando su propia vida.

Cuando la represión ordenadada por del Viejo General comenzaba a manchar muros y pavimentos con la sangre de los jóvenes que habían jugado su vida para repatriarlo, ella escribiría:

- Por razones de seguridad, comenzamos a reunirnos en el Bosque de La Plata, o en aulas desocupadas de distintas facultades, en grupos más reducidos. La primera lectura encomendada por el Negro fue el “¿Qué Hacer?”.

Ese libro, escrito por Lenin, fue la gran guía para derrocar a los zares y producir la Gran Revolución de Obreros y Campesinos Rusos de 1917.

- Dos días estuve leyendo el ¿Qué Hacer? en la habitación de la pension de la calle 41. Solo me levantaba para comer algo. Maravillada. Feliz. Si, la experiencia de leer a Lenin me hizo feliz. Un texto escrito en medio de la lucha política por un hombre de una cultura y un valor incomparables, que en medio de la pólvora, la nieve, las redadas y los combates callejeros, lograba advertir que “en un matiz” entre distintas posiciones doctrinarias… ¡podía jugarse el destino de una Revolución!

Y resaltaba Rosario:

- El ¿Qué Hacer? nunca pudo ser institucionalizado, ni absorbido por la ideología burguesa. Siempre ha sido un libro que le pone los pelos de punta al enemigo, no deja resquicios para “interpretaciones”. Moriré mirando al mundo con mente leninista. No me importa fracasar en “mi inserción social”.

“Los diez días que conmovieron al mundo”, escrito por un corresponsal norteamericano que presenciara aquellos acontecimientos y los describieras con todo su fragor, mejoraron su comprensión de una Revolución Obrera y Campesina que alteraría para siempre la quietud de los poderes del mundo.

Se empezaba a leer en Argentina a Luis Althusser, un filósofo francés emergente del Mayo del 68. En “La filosofía como arma de la Revolución”, Althusser habla directamente a los jóvenes que se involucraban en el enfrentamiento a las dictaduras, las represiones humanas y la imposición de dogmas capitalistas. Y los urge a identificar los intereses de la clase obrera en la teoría:

- “Las nociones económicas burguesas de "sociedad industrial", de "neocapitalismo", de "nueva clase obrera", de "sociedad de consumo", de "alienación" y tantas otras, son anticientíficas y antimarxistas. Están hechas para combatir a los revolucionarios.”

Mientras tanto, allí afuera, en aquella Argentina de los fines del ’73, estaban Campora, el Frejuli y Perón. Y las amenazas de hombres grises jugando a interpretar sus gestos, sus palabras o chistes, armando a “leales” y expulsando sin piedad a los “traidores”.

Rosario escribe:

- La democracia obrera del Cordobazo es aprisionada por Perón en una “Ley de Asociaciones Profesionales” que permite a su CGT “intervenir las regionales”… La ebullición de sueños de “justicia social” y “reconstrucción nacional” de los jóvenes que lo sacaron del ostracismo se comprimen en un “Pacto Social” que requerirá –inevitablemente- verdugos y exterminios. Todo se está derrumbando a nuestro alrededor.

----------------

Tiempo después, el derrumbe, con sus estertores, sus gritos y sus agonías, se había consumado. Rosario había perdido la costumbre de copiar en sus cuadernos los acontecimientos cotidianos.

Mientras el Negro duerme a su lado, ella lee “Crimen y Castigo” de Fiódor Dostoyevski:

- La vela que acaba de consumirse alumbraba vagamente aquella habitación baja donde un asesino y una prostituta acaban de leer juntos el evangelio.

Rosario apaga la luz y se abraza al Negro.

________________________________________________________________________________________________________________