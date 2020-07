Por Adriana Musumeci

- ¡Mirá que hay verde che!

- Es soja.

- ¿Soja, acá?

- Es buen negocio

Dicen…

- ¡Todo verde che!

- Pero trajo el silencio…

Sabes…

Nada vuela en los campos

Ni un bicho camina ya…

- ¿Y los bichitos de luz?

- No.

- ¿Las mariposas?

- No.

- Pero, los sapos

Y las nutrias… ¿sí?

- No.

- ¿Y los zorzales

Que me despertaban

Antes de salir el sol?

- No,

Todos se fueron.

- Y los que jodían a la tardecita?

- ¿No escuchás el silencio?

- ¿Y las golondrinas

Y las abejas?

- No.

-Y la Negra

¿Por qué anda así,

Tan harapienta,

Los pelos grenchudos

- Y…

- Decime che…

¿Por qué llora la Negra?

- Llora por su hijo…

Está enfermo

el pobrecito

¿No oíste hablar

Del fumigado?

-Si che…

- ¡Jodido carajo!

- ¡Pobre gurisito!

¿Habrá que acostumbrarse?

- Y… es buen negocio

Dicen…

………………………………………………………….

Nota: Para el recuerdo de las familias de Otamendi, San Jacinto y Los Pioneros que lucharon contra las Fumigaciones de Glifosato sobre poblaciones indefensas de Campana – Provincia de Buenos Aires.-