Por Arturo Remedi... El diputado provincial de Santa Fe, Carlos Del Frade, junto a Roberto Carpano, referente local del Partido del Trabajo y del Pueblo (integrante del Frente de Todos) brindaron una conferencia de prensa vía Zoom este martes pasado, sobre la situación de la concesión del mantenimiento de la Hidrovía.

Esta es el canal de navegación de aguas profundas del río Paraná, a su vez principal ruta de salida de las exportaciones argentinas. Hoy está a cargo de la empresa belga Jan De Nul.

Además participaron Carlos Ortega , diputado nacional por Buenos Aires (Frente de Todos ), Julio Gonzalez, Secretario general de UOCRA Zárate, Jorge Temporetti de Federación Agraria Argentina, Ester Noat, ex candidata a intendenta de San Pedro, entre otros .

Del Frade aseguró que “debemos referirnos al río Paraná y no a la Hidrovía ya que cuando en los 90 se privatizó el dragado y balizamiento del río toda esta vía navegable se vio afectada, no solo el canal navegable, es decir la Hidrovía".

“Varias empresas están en pugna por la licitación, nosotros sostenemos que el Estado debe volver a hacerse cargo de los trabajos, tal como el presidente lo había anunciado originalmente a mediados del 2020 . Queremos la derogación del decreto 949/20 y la creación de una empresa estatal a cargo de la Hidrovía, es lo que impulsamos desde el Foro por la recuperación del Paraná", puntualizó.

“Ahora, al disponerse el llamado a nueva licitación debemos impulsar la suspensión de la misma por 90 días para llevar adelante una tarea de esclarecimiento y difusión de lo que está en juego. Es un momento histórico que debemos aprovechar para avanzar , ya que también caerán las concesiones de los puertos, que son argentinos, no de las empresas. Los puertos tienen inquilinos, el dueño es el Estado Nacional", remarcó.

Una historia de lucha

“Debemos conocer la historia de lucha que hay detrás del río Paraná, la Vuelta de Obligado fue una derrota pero en Punta Quebracho se triunfó sobre la flota Anglo –Francesa que nos había invadido en 1846", dijo el legislador.

"No se defiende lo que no se quiere y no se quiere lo que no se conoce, por eso la importancia de la concientización sobre el río Paraná y su control soberano", enfatizó .

Sobre el conflicto planteado al interior del Frente de Todos por las distintas posiciones sobre el tema, Del Frade sostuvo que, "estamos ante un momento histórico y la correlación de fuerzas es un elemento más a analizar, si San Martín hubiera analizado en esos términos el cruce de los Andes y la gesta libertadora aun estaríamos lamentando no haber avanzado, hay que imponer lo popular".

Por su lado Carpano afirmó que “el eje del problema es la soberanía, es la lucha por el control de la Hidrovía, pensamos que es uno de los temas más importantes de la discusión política del momento".

“Campana como ciudad portuaria, con varias e importantes terminales en manos de grandes multinacionales como Siderca entre otras, debe sumarse a la lucha por recuperar soberanía como parte de las luchas populares, apostamos a una salida popular en esta disputa", añadió.

El diputado Ortega aseguró que “Vicentín y la Hidrovía son parte de la lucha por la soberanía y esta es crucial para los trabajadores y los que vivimos en la ribera del Paraná sabemos que hay grises en la normativa para la nueva licitación por la Hidrovía, pero debemos luchar para aclarar esos grises. La Hidrovía debe pertenecer al Estado Nacional".