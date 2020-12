Por Adriana Musumeci...

El pavimento salpicado de vehículos. La cinta gris, a intervalos regulares y estables, manchada por los autos. Parecen quietos. El ruido constante, el mismo.

El bañado y las totoras brillan indiferentes hasta el horizonte irregular de los árboles que crecen a orillas invisibles del río.

El río marrón, barro y lejanía, está ahí; no se ve.

A unos metros del terraplén de la ruta, en el bañado, un árbol solo, distinto, seco, rugoso y la garza blanca en el árbol, parada en la rama más baja del árbol.

El calor del sol entibia el interior de la camioneta. Silencio. Un silencio exterior a la realidad.

Por el parabrisas amplio entra el sol, el bañado, las totoras, el árbol y la garza blanca.

El ojito rojo mira a la acompañante, la invita.

---------

Querido Víctor:

Al fin la garza blanca se vino para acá. Dos días después de tu partida. Se instaló en el rincón, entre el ropero y la puerta. Ahora tengo la puerta cerrada todo el día y toda la noche porque tengo miedo de que se caiga por la escalera. Tiene los ojitos rojos y me mira, de perfil, con un ojito solo. Es muy buena y brillante. El dinero que le diste a Cristina ha sido bueno porque no me falta ninguna comida (tampoco ninguna de las pastillas que tengo que tomar). La comida es rica, la como con gusto. No sé si dejarle las sobras a la garza blanca. No quisiera molestarla. Cristina sube para limpiar y yo no quiero que vea la garza blanca y quiera sacarla. Se aflojó una bisagra de la puerta que da al baño.

Te extraño, espero que puedas volver algún día. No tenés que preocuparte por mí, con el dinero y la garza blanca las cosas van bien.

Con todo mi amor.

Tu Valeria.

-------

Querido mío:

Ella está muy bien. Es tan buena conmigo que hasta tiene la delicadeza de no dejarse ver cuando Cristina viene a limpiar la pieza. Si tuviese la vanidad de mostrarse, es seguro que esa bruja haría lo imposible para que yo la saque de su casa.

Reluce, las plumas blancas relucen cuando corro las cortinas para que le dé el sol.

Esta mañana, me bañé y me quedé creo que algunas horas mirando por la ventanita el roble de la vecina. Las hojas ya están rojas y vi cómo se balanceaban por el viento. Tienen miedo. Ya pronto no va a quedar ninguna.

A la tarde, el humo que venía del patio de la vecina que quemó las hojas caídas envolvió todo y vi dos sombras fugaces. Garzas viajeras que pasaron por mi ventana. Tuve miedo de que ella, mi garza blanca, quisiera irse.

Ella es muy fiel y está ahí. Se acomoda las plumas con el pico. El pico es muy largo y rojo, el cuello se envuelve y se desenvuelve para un lado y para otro para hacer el trabajo.

Su ojito rojo no deja nunca de mirarme.

Te esperamos con ansias antes de que llegue el frío.

Con amor.

Tu Valeria.

------

Querido mío:

Mi corazón latió como entonces cuando vi el sobre en la bandeja.

Salté de la cama, esperanzada. Pero leo que te fuiste para siempre de mí, de mi cuerpo lírico, de mi piel y mi saliva.

Sé que no vas a volver. Y que no fuiste leal.

Que que te llevaste todo, que no vas a volver.

¿Te das cuenta? ¡Lo estoy gritando con todas las fuerzas que tengo!

No fuiste leal. Te insulto a cada minuto. No sirve de nada.

No me escribas nunca más.

Ahora la soledad. No temo, me recuperaré. Soy mujer.

Me acompaña mi garza blanca.

Su ojito rojo no deja de mirarme.

Con ella no pudiste…

Valeria

