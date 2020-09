A 14 años de la desaparición de Julio López, se realizarán actos virtuales y se pedirán cambios en la carátula.

Hace 14 años la democracia en la Argentina se vestía de luto tras la segunda desaparición de Jorge Julio López, quien ese 18 de septiembre de 2006 debía ir a declarar para los Juicios de la Verdad que se habían inaugurado hace poco. Nunca llegó.

López, quien fue víctima del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar, se transformó en un testigo clave que ayudó a condenar al genocida Miguel Etchecolatz, el exjefe de policía responsable de cientos de operativos que terminaron con desapariciones y muertes.

Desde entonces, la desaparición del albañil de 77 años se transformó en un ícono de la impunidad, ya que muchas de las teorías por su desaparición apuntaron a los círculos oscuros que todavía viven en las fuerzas de Seguridad.

Prueba de ello, fue el famoso papel que mostró Etchecolatz en uno de los juicios que lo volvió a condenar. “Secuestrar”, decía y más abajo, un nombre: “Julio López”.

“Patricia Dell Orto le gritaba ´no me maten, llévenme a una cárcel, pero no me maten, quiero criar a mi nenita, mi hija´ y ellos no, la sacaron. Y van a ver ustedes si algún día encuentran el cadáver o la cabeza, que tiene el tiro metido de acá y le sale por acá. Bum, otro tiro”, manifestó López en una de sus declaraciones, mientras se tocaba la frente.

“La obsesión de mi viejo era ir a declarar. Esa era la forma de poder contar todo el sufrimiento. Tenía que contar cómo había matado a sus compañeros de lucha”, le dijo a este medio, Rubén López, hijo de la víctima.

A 14 años de su desaparición, sus familiares y organizaciones de Derechos Humanos realizarán una “marcha virtual”, recordando la vida y el testimonio de López. Una desaparición forzada en democracia que se sigue repitiendo en otros contextos y cuerpos, como pasó con Facundo Astudillo Castro.

A su vez, la familia pedirá que se modifique la carátula de la causa, que todavía sigue figurando como "presunta" desaparición forzada.

“Esta va a ser una marcha rara. El contexto de pandemia no nos va permitir marchar ni abrazarnos. Estar juntos. Pero el ingenio ya se las arregló para hacer una ´marcha virtual´”, cierra Rubén.