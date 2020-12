Por Adriana Musumeci...

Dentro de la organización de la familia, ocupaban un lugar de suma importancia las cenas en la casa de los abuelos.

La vida laboral era, en aquella época, estable y tranquila.

El padre de Rosario, la niña que fuera bautizada con el mismo nombre que su abuelo, había desarrollado un acendrado anti peronismo. Se podría decir que un gorilismo consecuente.

- En la época de Perón había que comer pan negro para exportar la harina blanca…

- Los papeleros nunca estuvimos tan mal como en la época de Perón, porque le daban todo a los gremios de ellos y nosotros éramos “la contra”…

- Evita… una arrastrada, una trepa…

- Había un jabón y la propaganda era “evita la refregada”… ¡ja!... la prohibieron enseguida…

- ¡Y el miserable de Pancho se puso el luto!

- Cualquier negro se hizo la casa. Con los préstamos del Banco Hipotecario. Pagando una bicoca. Yo fui un estúpido…

- El viejo degenerado ese se gastó todas las reservas de oro. Así cualquiera es generoso. Mostraban los lingotes de oro que reventaban el Banco Central… y no dejó nada, nada… Así estamos…

A pesar de su opinión sobre hechos de aquella época, su padre disfrutaba del ritmo apacible de un país con esperanzas.

- Me venían a buscar para trabajar…

- Me hablaban del “tercer mundo” y yo me decía: ¿Qué será eso?

Noche a noche se cumplía con el rito de sentarse en la mesa paterna, colmada de comida y de vino tinto. Tiempo de risas, gentes y sol pleno.

Un día el abuelo Rosario le compró a Caselli, el técnico del barrio que los armaba, el primer televisor de la familia. ¡Todos hacían un momentáneo silencio, casi reverencial, ante el aparato!

En los ’60, el abuelo Rosario ya se había jubilado.

La niña siempre lo conoció jubilado. Antes de salir de la Papelera había logrado que sus cuatro hijos ingresasen en la Fábrica, lo que era un privilegio económico y social.

El abuelo Rosario era albañil y siciliano. Pero enorgullecía a la familia con su amor a la Argentina, con sus dos banderas extendidas en el frente de su casa cada fecha patria.

Había llegado solo de su pueblo natal Giarre, en la provincia de Catania. En el puerto de Buenos Aires lo esperaron los primos que habían emprendido primero la aventura de venir a la Argentina “a hacerse la América”…

El abuelo era analfabeto, solo sabía dibujar su firma, lo que le permitía no admitir nunca esa condición que lo humillaba.

La abuela Rosa lo ayudaba. Escribía en hojitas de cuadernos escolares, con su compañerismo irreductible y una caligrafía esmerada, los números de los presupuestos que le permitían a don Rosario organizar las changas que le dieron siempre un buen pasar y, sobre todo, le permitieron ayudar a sus hijos.

Primero vivieron en la Villa, allá en la casa de la calle Sarmiento. Después compraron la case de la Roca, en el centro, a dos cuadras de la plaza Mitre.

Pero el abuelo tuvo que venderla porque sus hijos extrañaban el barrio, a los muchachos de la esquina, al Club Belgrano… Baile y fútbol.

Quizá también los olores y el bochinche del arrabal que en aquel entonces era la Villa Massoni.

Finalmente se establecieron en la única casa que ella conoció. En la Félix Pagola, a media cuadra de la Vía del Parque.

A una cuadra y media de ese lugar, sobre una calle de tierra, la Berutti, los tres varones mayores fueron levantando durante años sus hogares, paredes y desencuentros…

En aquellos tiempos, la calle no separaba veredas y casas, sino que las unía.

Solidaridad se llamaba. No había nada que alguien necesitase en esa cuadra que doña Rosa y don Rosario no ofrecieran, aun antes que se lo pidiesen.

Muchos vecinos ocuparon al morir los nichos que don Rosario había comprado para su familia. Allí se quedaban hasta poder encontrar su lugar definitivo.

La pequeña Rosario nunca olvidó a su abuelo Rosario.

La niña creció en un país con esperanzas…

Confiando que la vida cotidiana, día tras día, seguiría siendo así…

________________________________________________________________________