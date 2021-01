Por Adriana Musumeci...

Desde la penumbra de la avenida arbolada que llegaba desde la playa, apareció a toda velocidad un Ford Falcón nuevito de color celeste metalizado.

Rosario estaba distraída mirando el bañado cuya vegetación, -cubierta todavía del rocío, el agua minúscula y los rayos del sol-, bordeaba la banquina.

El Negro y ella estaban haciendo dedo sobre el camino rotoso que unía Pinamar con la Ruta 2.

El Ford frenó violentamente unos metros adelante y ellos corrieron bamboleando los bolsos.

Rosario se asomó por la ventanilla y el conductor les dijo que iba hasta Buenos Aires. Ella se sentó atrás y el Negro en el asiento del acompañante.

Inmediatamente comprendieron que el hombre estaba borracho.

Él les hizo saber que se estaba divorciando de esposa.

- Soy el marido de… -dijo mencionando a una famosa actriz de cine- a la cual no dejaba de insultar.

Conscientes del peligro, el Negro le ofreció al borracho manejar su auto, lo que exaltó al hombre, que se puso violento y agresivo.

En esa época los anteojos del Negro tenían cristales muy gruesos y verdes, lo que parecía estimular la agresiones del sujeto, que le llamaba despectivamente “cegatón…”, agregando otros improperios y gestos violentos que presagiaban una inminente agresión.

Fue en ese momento que Rosario presenció por primera vez esa actitud del Negro, que luego vería repetirse en otras situaciones de peligro.

Ante la agresión y las amenazas del sujeto el Negro parecía que se inmaterializaba, como si sus receptores nerviosos bloquearan los insultos y la violencia del otro, provocando que esos sentimientos no se internalicen en él, se diluyan, como si su agresor no lo perturbara, como si aquel hombre no estuviese allí.

Al llegar al cruce de Las Armas decidieron comer algo. El restaurante estaba lleno de gente, sonidos de despreocupaciones, risas y parloteos.

El hombre, que impuso su silencio, comió poco pero se tomó una botella entera de vino, convirtiendo su rencor en más y más burlas hacia el Negro, al que no dejaba de llamar “cegatón”.

Rosario, expectante, no dejaba de pensar: ¿en qué terminaría todo aquello?

Terminada la frugal comida en medio de esa situación de tensiones y violencia, el tipo se levantó abruptamente y les gritó:

- ¡No los voy a llevar! ¡Saquen las cosas de mi auto…! – mientras se retiraba como podía rumbo a la calle.

El Negro, como si nada pasase a su alrededor, pagó la cuenta, cuyo monto era muy aproximado al que les hubiesen costado los pasajes del micro hasta La Plata.

Ya habían transcurrido varias horas y ya empezaba a caer la noche.

Sin poder controlar al tipo ni lograr que durmiera hasta que se le pasase la borrachera, advirtieron a la policía caminera allí apostada sobre la borrachera del conductor y cruzaron la ruta para retomar el viaje, haciendo nuevamente dedo.

De pronto vieron al Falcón celeste cruzar la ruta al filo de la muerte y avanzar raudamente hacia ellos.

Contuvieron la respiración y cuando parecía el tipo iba a continuar su raid demencial se desvío a la banquina un poco delante de ellos y los invitó nuevamente a seguir.

El Negro sabía que no podían dejar a ese hombre desquiciado en la ruta, que ese viaje no era el de ellos pero debía llevar a ese hombre desconocido y ponerlo a salvo en Buenos Aires, evitando una catástrofe en la ruta 2.

El hombre manejaba haciendo locuras inconcebibles, hasta que –en medio de un relampagueo de luces y destellos- logra pasar a duras penas entre un camión y un auto que venía por la mano contraria, aullando y gesticulando como un loco.

Fue en ese momento que el Negro lo obligó a detenerse y estacionar en la banquina, lo sacó del volante y –sin prestar atención a los balbuceos del borracho- lo mandó al asiento de atrás donde el sujeto se durmió como si hubiera recibido un golpe.

- Lo llevamos a Buenos Aires y después nos volvemos en micro a La Plata- le dijo a Rosario.

Rosario pasó al asiento de adelante y retornaron a la ruta y al viaje nocturno, en el interior extraño de ese auto, atravesando paisajes que se percibían aunque parecían no existir.

Lo que no supo a el Negro en ese momento fue la agitación extraordinaria, casi un temblor febril que produjo en Rosario esa actitud suya, ese despojamiento sin beneficio personal alguno de los propios intereses, el arrojo por otro del que no se espera nada, protegiendo sin dudarlo a un desconocido y –seguramente- a otros desconocidos que ese hombre estaba poniendo en peligro.

En la oscuridad del viaje, el Negro puso su mano sobre las rodillas de Rosario. Rosario no podía delimitar ni comprender lo que le estaba ocurriendo. Aquellos inolvidables días de carpa en la primavera del ’74, entre el mar, los médanos y los tamariscos, el contacto con la piel del Negro, con la temperatura de la piel del Negro, le anticipaba que algo definitivo sucedía entre ellos

Después de pasar por las afueras de La Plata, por una ruta que estaba en reparaciones, entraron por la avenida Calchaquí.

El negro buscó un lugar protegido para dejar al auto y a su dormido conductor. Antes de retirarse prendieron todas las luces del Falcon, para que la batería se descargue y el hombre no pudiese continuar su peligroso viaje.

Cruzaron la calle hacia la solitaria parada del micro Rio de la Plata. Se miraron y sonrieron aliviados. Ella, como siempre, aferrada a su cintura, apretujada por el peso sus brazos.

En la penumbra del colectivo semivacío, Rosario sintió otra vez la temperatura de la piel del Negro, ese contacto humano que no la abandonaría.

