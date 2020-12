Por Adriana Musumeci...

“Cámpora al gobierno / Perón al poder”; “Luche y vuelve”; “Perón o muerte”…

Cuando Rosario empezó a cursar en la Facultad de Arquitectura rápidamente se diluyeron sus expectativas.

- “Esta catedra siempre estuvo en la oposición, pero desde ahora… ¡vamos a apoyar al Gobierno Popular!”. El titular de Diseño se refería al gobierno del FREJULI, al Frente Justicialista de Liberación que llevaría a Campora a ser Presidente.

- ¡Cagamos! - murmuró Rosario. No creía en los “talleres verticales”. ¿Por qué los estudiantes deberían “apoyar al gobierno”? Esa posición académica impuesta “desde arriba”, no le provocaba angustia, sino más bien bronca.

----------------

1973 - El país estaba en una situación compleja: Las dictaduras militares, los ´60, “la imaginación al poder”, las rebeldías culturales y políticas, el Cordobazo y el “sindicalismo clasista”, acciones guerrilleras, “orgas” pertrechadas, la masacre de Trelew, la “guerra revolucionaria”… y un pueblo humilde expectante, no muy confiado en lo que vendría.

----------------

Como los militantes mayores, bastante machistas y soberbios, no tenían muy en cuenta a las pibas, Rosario se animó y le preguntó al más chico de los Zarategui, que militaba en la JP:

- ¿Qué es el peronismo?

- El peronismo es una suma de pequeña conciencias… -fue la respuesta.

La explicación debió ser más extensa, pero esa frase la llenó de incertidumbres.

Los jóvenes peronistas habían concebido su propia idea de patria, reivindicando un pasado lejano de derechos obreros, de soberanía y bienestar social. Y exaltando su subordinación como “soldados de Perón” a un líder en el destierro, siempre lejano, siempre resguardado, pronunciando palabras abigarradas, confusas, que habilitaban todo tipo de interpretaciones, sentidos y conjeturas…

¿Qué pasaría con Perón definitivamente en Argentina?

Rosario disparaba preguntas que parecían inconvenientes:

- ¿Quién era Perón, ese general tan sin batallas? ¿Por qué siempre estuvo lejos de las luchas de su pueblo contra distintas dictaduras? ¿Por qué se valía de “delegados”?

A ella no le gustaba la restricción de la palabra escrita, las discusiones tan fervorosas como superfluas. No soportaba el patoterismo, la sumisión “al Viejo”, la carencia de libros…

De su cabeza volaban preguntas sin respuestas.

- ¿Una Revolución sin libros? ¿Sin dirigentes capaces de comprender y transformar la realidad?

- ¿Un jefe que durante 18 años mandó a combatir a los jóvenes sin exponerse en el combate?

Tosco y el Che le resultaban a Rosario cercanos, contemporáneos, ejemplares. La biblioteca popular José Ingenieros de Zarate le había dejado, como una guía, unas líneas de Bertold Brecht:

- “Estudia obrero, aprende, libérate de tu impotencia:

estás llamado a ser un dirigente”

Después se enteraría que por sus opiniones y su curiosidad –con tan solo 17 años-, en el grupo suponían que la había mandado “el enemigo”…

----------------

Había llegado la hora del FREJULI y de Campora… y después sería la hora de Perón.

El peronismo -más que el FREJULI- había ganado las elecciones de marzo del ’73 y ahora Cámpora, que había aceptado por orden de Perón “figurar como presidente”, debía asumir la presidencia de la Nación. Lo acompañaban Solano Lima -un viejo conservador y ex antiperonista-, y el FREJULI, una amalgama de corrientes y aparatos que se ajustaba al anhelo del líder de sumar izquierdas, centros y derechas. El resultado era incierto, inestable. La JP y las organizaciones armadas mezcladas con el Sindicalismo de derecha y grupos parapoliciales que empezaban a pulular. En fin, una suma de posiciones antagónicas difíciles de ordenar o disciplinar. Las “orgas” –desplazadas y disconformes- protestaban… pero acataron “la verticalidad” y se sumaron al coro que entonaba “¡votar por el Frente/ es nuestro deber!”

----------------

El 25 de mayo de 1973: uno de esos días indecisos de otoño, nubecitas deshilachadas ocultaban a medial el sol, sin viento, ni frio ni calor, ese extraño personaje que era Cámpora se convertiría en presidente.

El tiempo meteorológico, indiferente al tiempo histórico que se vivía ese día, en la Argentina, convergió brillante y sonoro a la Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires.

Miles de personas formaban un todo compacto, con salientes producidas por las pancartas y las banderas, los canticos y los bombos y la imagen del Che. “¡Ya van a ver, ya van a ver, cuando hagamos el Hospital de Niños en el Sheraton Hotel!”…

Un hombre parado sobre un semáforo agitaba la bandera argentina atada a un asta larguísima. Le recordó a las banderas que su abuelo ponía en el frente de la casa para las fechas patrias. Fue lo único que la emocionó aquella jornada. Una emoción más estética que política.

----------------

- Me pareció un desfile cívico-militar… pero multitudinario – le había contado tiempo después el Negro- Me parecía que predominaba un sentimiento de candidez forzada, una festividad… irreal. Vi a un actor de cine tomando café en el Molino con una ’45 sobre la mesa... A mujeres poniendo flores en la boca de los cañones de los tanques…Yo estuve trepado a uno, subí hasta la escotilla del tanque, no es joda… ¡Cuánto poder!... Lo único que pensé fue: ¿Cómo terminara esto?

----------------

Rosario estaba parada en un lugar desde el que veía a la multitud desde arriba. La Casa Rosada al fondo, oscura y pequeña detrás de la gente, con su poderoso balcón esperando nuevos pasos.

Persona + persona + persona. Hombres y mujeres, chicos y jóvenes, viejos. Más atrás el rio, elevado como una estola del futuro que se prometía.

Ella no confiaba en esa “representación del pueblo”, tan inverosímil, heterogénea, repleta de antagonismos, con personajes tan oscuros, con lealtades tan efímeras, que se escenificaba en la plaza pública el 25 de mayo de 1973.

Envuelta en el rojo poncho salteño que le regalara su abuelo, Rosario no creyó que lo que estaba sucediendo ese día de otoño fuese “el comienzo de una Revolución”.

-------------------------------------------------------