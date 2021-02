Por Adriana Musumeci...

A Rosario le parecía que su vida estaba formada por hitos, por monumentos o hechos extraordinarios o convulsivos, referibles y por lo tanto memorables.

Sentía que estos acontecimientos provocaban crisis que movilizaban la vida hacia adelante, siempre hacia delante, donde lo cotidiano, lo rutinario era solo relleno, un impasse entre aquellos momentos.

En cuarto primera las clases de Física del profesor Molo eran aburridísimas y habían convertido al pobre profesor en un fantoche que se paraba una vez por semana entre el escritorio y el pizarrón, a frustrar una y otra vez el aprendizaje de su materia.

Por cansancio o falta de carácter el viejo Molo –era evidente- no estaba preparado para enfrentar a esa nueva y extraña generación de jóvenes que desconocían la obediencia y cuestionaban las jerarquías, el orden y hasta el arreglo personal.

- No nos parecía inocente que Molo durante años hubiera dado clases así. Nos parecía una perversión, un juego maquiavélico y sutil armado en contra nuestra. Si eso seguía, nosotros teníamos el futuro bloqueado, nada de lo que sentíamos y pensábamos era posible. – afirmaba el hijo de la Sota

Cuarto año, primera división del turno de mañana era un curso bravo, heterogéneo, de chicas pizpiretas y bochincheras, otras estudiosas y demandantes y varones, algunos politizados o amenazantes, otros más expectantes, todos enfrascados en el futuro.

Vaya a saber que intentaría explicar Molo aquella mañana, pero el ruido de las conversaciones en el aula se hacía intolerable, mientras él susurraba formulas y señalaba el pizarrón, completamente desconectado de lo que pasaba entre sus alumnos.

Rosario estaba bastante nerviosa. La batahola era generalizada, trozos de tizas impactaban en Molo o se estrellaban estruendosamente contra el pizarrón. Ella tenía miedo, un miedo tan oscuro como el que tal vez sintiera ese hombre parado frente a treinta y pico de alumnos que lo ignoraban o detestaban.

De pronto, el fin.

Como un relámpago, uno de los chicos, le tiró a Molo un borrador por la cabeza.

- Había que generar un hecho que cortara, que terminara con esa situación. Esas cosas había que terminarlas. Terminarlas en términos destructivos. Había que sacarlos del medio- comento un compañero.

El viejo profesor simplemente se escabulló, abandonando presurosamente el aula.

La imagen siguiente al estallido del borrador, fue la del curso formado en la galería, después de hora, y con la Rectora increpándolos, con una reprensión que parecía interminable.

Rosario no alcanzaba a verla, porque la señora era peticita, pero escuchó perfectamente cuando dijo que “todos los alumnos” iban a ser amonestados, que era “una falta colectiva y gravísima” la que habían cometido.

Es probable que Rosario haya estado callada durante las dos horas de la clase de Física y con toda seguridad no había participado en absoluto de lo que pasó. Sin embargo su voz se levantó por sobre el silencio de sus compañeros e interrumpió una nueva andanada de amenazas de la Rectora.

- Señora: Si nos va a sancionar a nosotros también debe sancionar al profesor porque no tiene idoneidad para estar al frente de una clase. – expreso con esa voz nasal y potente que tenía.

La Rectora se enfureció aún más. Era el colmo que le dijesen a ella como conducir la escuela. Y no permitió que Rosario pudiese articular la más mínima protesta.

En un abrir y cerrar de ojos la cuestión giró extrañamente de la amonestación colectiva a una amenaza personal a la alumna Rosario.

- La inspectora está en la Escuela y va a ser informada inmediatamente. – replicó la Rectora, que, sin mediar pausa alguna, saludo y ordenó a los alumnos que se retiraren a sus casas.

Rosario no contó lo sucedido a sus padres. Sabía que tenía que salir sola del lio en que se había metido.

Elena, la profesora de castellano, que Rosario conociera en el Centro Popular de Cultura, le aconsejó que redactara una nota de descargo.

Los chicos del curso le aseguraron que la firmarían, apoyándola.

Como pasaran unos días y ninguno de sus compañeros refrendara la nota para respaldarla, ella estampó su firma y la entregó directamente en el Rectorado.

En un primer momento Rosario atribuyó a falta de solidaridad que ninguno de sus compañeros hubiera firmado su nota. Le llamaba la atención –más que otra cosa- que no salieran en su defensa los responsables directos de la agresión al profesor Molo-

La cabeza se llenaba de interrogantes. ¿Era ella incapaz de mantener lazos fraternales con sus compañeros? ¿Por qué se sentía sola a pesar de compartir charlas y quehaceres con los chicos? ¿Por qué le molestaba el ataque al viejo Molo?

Mucho después uno de sus compañeros lo justifico como una actitud de grupo.

- No. Elevar notas, formar expedientes para cambiar la situación no se nos pasaba por la cabeza. No estaba en la panoplia de los instrumentos posibles y viables. Si vos llorabas por ahí lo podíamos lamentar en términos de comentarios, solo de comentarios. Pero no iba a modificar nuestra actitud. Nuestra decisión era terminar con ese tipo.

A Rosario algunas conductas de sus compañeros solían resultarle incomprensibles. Ella pensaba que lo sucedido había sido absolutamente injusto para con el viejo. No aprobaba la agresión del grupo al profesor. Tampoco que quienes lo hicieran se diluyeran en el montón, dejando a sus compañeros al borde de una “amonestación colectiva”.

Aquel acontecimiento finalmente se apagó sin mayores repercusiones. La nota no tuvo contestación alguna de la Rectora, pero el profesor Molo fue reemplazado y no hubo sanción ni para ella ni para los demás alumnos.

Con el sustituto de Molo, Rosario tampoco aprendió nada de Física.

El único cambio fue que el nuevo profesor impuso orden y silencio. Desde que asumió ningún alumno se indisciplinó. Desde que el nuevo profesor ocupó el lugar de Molo, en el aula no voló ni una mosca.

A Rosario esa situación le olio raro…Nunca dejó de incomodarla ni rondar en su cabeza.

- ¿Por qué te molestó tanto que le tiraran un borrador al profe? – le preguntó el Negro

- Porque el profesor era un hombre viejo y débil, y atacar al débil está mal… eso no se hace. - le respondió Rosario, mirándolo serenamente mientras le alcanzaba un mate.

Con el tiempo sintió que aquel suceso en el aula fue parte de su educación política.

Un hito en su vida, de los tantos que hincharon los vasos sanguíneos debajo de su piel y la enfurecieron y la hicieron llorar o provocar tantas revueltas impensadas.

Como el del 22 de agosto del ’72, el día que hombres y mujeres indefensos, fueron fusilados en Trelew.

¡Ay!