Se cumplen dos meses de la muerte de Maradona y las certezas sobre los motivos de su fallecimiento siguen creciendo en medio de una batalla de intereses.

A dos meses de la muerte de Diego Maradona sobra de todo menos certezas. Sobra dolor, sobra incertidumbre, sobran homenajes, sobran cacerías de brujas pero falta él. Falta Diego, ese que cuando llegó a Gimnasia para cumplir el sueño de volver a dirigir en la Argentina hizo llamar a un cura para que bendiga el predio y a sus nuevos defendidos y que, en la charla con el párroco, le confesó que si hubiese algo que pudiera pedirle a Dios eso era paz. Esa paz también falta ahora, a 60 días de su muerte.

Si había algo que era inevitable de sostener tras la muerte de Diego era la voz de quienes trataban de llegar a él y se veían impedidos por el llamado "entorno" de Maradona, ese del que tantas veces se habló y que lo terminó alejando de quienes no tenían otro interés sobre él que el de verlo feliz; cómo explicó su amigo y ex compañero Pedro Pasculli a Cielosports: "Últimamente me dolió verlo así, no se porque salió del grupo, lo aislaron un poco. Lo vi un poco lejos de los amigos, de sus hijas, de sus hijos y me dolió muchísimo verlo así. Me hubiese gustado llamarlo directamente a él, y que venga a comer un asado y eso no pasaba".

En el medio de aquel tumultuoso adiós en la Rosada y durante estos dos meses sobraron las polémicas y las acusaciones cruzadas. En medio de la batalla judicial por la herencia, quien rompió el silencio fue Dalma Maradona que en diciembre le dejó un duro mensaje en las redes al abogado de su padre: "Más cagón no se consigue", le escribió y agregó: "Te escribo por acá porque le mandaste un mensaje a mi hermana y le preguntaste por qué no pudiste ir al velorio de tu 'mejor amigo'. Si me hubieras atendido a mí las 200 veces que te llamé, te lo hubiera explicado perfectamente".

La familia de Diego tiene a Morla en la mira, mucho más aún después de conocerse que el letrado se habría quedado con los derechos de "la marca Maradona". Quien se sumó a la polémica fue Diego Jr. que no pudo estar presente en el funeral de su padre debido a que estaba internado en Italia. Una vez recibido el permiso para viajar habló con la prensa argentina y dijo: "Me ha sorprendido, sinceramente, que el abogado Morla haya declarado que sólo tres coches forman parte de la herencia de mi padre. Hay muchos lados oscuros. Quiero verlo todo claro” y sobre Morla agregó: "Se niega a transferir documentos administrativos, no ha entregado datos ni informes de ningún tipo y no ha presentado las cuentas. Extraño".

Y si algo faltaba, era que las sospechas de la Justicia sobre la falsificación de las firmas de Maradona se hagan realidad. A la fecha se está investigando la muerte de Diego bajo la carátula de Homicidio culposo luego de que se comience a indagar al médico personal del astro Leopoldo Luque.

Cuatro días después de la muerte de Diego se encontraron bajo el poder de Luque: la historia clínica del astro, una pila de cien páginas con anotaciones y arrugas y una serie de hojas que llamaron la atención en una, Maradona dice pedir su historia clínica a la Clínica Olivos, donde Luque lo operó del cerebro. En otra, se encuentra una firma de Diego escaneada. En la última, hay varias firmas de Pelusa, como si alguien las hubiese estado practicando.

La presunta falsificación de la firma del Diez para pedir una historia clínica en la Clínica Olivos con fecha del 1° de septiembre de 2020 esta siendo investigada por los fiscales luego de que la Asesoría Pericial de la Procuración confirmó dicha adulteración. Al no tratarse de un documento que se hizo público la Justicia deberá comprobar si sacó algún rédito con su firma o no.

Mientras la lucha por la herencia continua, el dolor crece y, a dos meses de su partida, la incertidumbre también. La familia de Diego dio su veredicto y la gente también. Mientras, quienes exprimieron todo lo que pudieron la imagen de Maradona - de la forma que sea- rezan porque la condena social con la que cargan sus espaldas no se transforme en una de la Justicia.