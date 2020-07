Por Adriana Musumeci... Rosario suponía que todos los amoríos del Negro, un hombre once años mayor, eran producto de las imperfecciones de una mujer casi niña, sin tino, como ella.

El azar, con la prepotencia que le es propia, hizo que Rosario haya encontrado en una librería de la calle Lavalle un libro de Kierkegaard titulado Diario de un seductor.

Sintió que un fragmento la nombraba.

“¡Ah! Vuelve de nuevo a ser tu mismo: se paciente con mi amor; perdóname si yo no puedo dejar de amarte; si mi amor es ahora para ti un peso, un tiempo vendrá en que tu volverás a mí. Oye la palabra suplicante de tu Cordelia, tuya, tuya…”

Esa voz lejana de “tu Cordelia” era la suya, la que le decía que, aunque debiera esperar una eternidad, el Negro se convencería que nadie podía amarlo como ella.

El acercamiento de Silvina al Negro le molestaba.

Silvina era todo el glamour de una clase que estaba en las antípodas de Rosario. Llamativamente hermosa, esbelta, de familia de buen pasar y profesora de Filosofía de la Universidad de La Plata, auguraba al Negro una vida placentera y hasta la posible restitución de expectativas profesionales que él había desechado cuando dejó sus estudios de Medicina.

Silvina era, tal vez, el retorno a una forma de felicidad programada, a la que el Negro, contrariando a su capacidad intelectual, había desestimado para sumarse a una lucha en la que, sin ningún beneficio personal, comprometía su propia vida.

Rosario sabia que Silvina la despreciaba, que la desvalorizaba por su juventud llamándola “pendeja” y que se había ganado un lugar formal en la familia del Negro.

Solo confiaba en que ella y el Negro estaban unidos a fuego por sentimientos idénticos y por una lucha que no abandonarían.

Para los carnavales del 76 el Negro y Silvina fueron a Jujuy, a conocer una estancia que Silvina heredaría de unos amigos, en Volcán, junto a la laguna y al cerro de los siete colores, de la que el Negro recibiría una parte.

Fueron en avión. Rosario se quedo esperando en La Plata.

El viaje estaba programado para quince días, pero a la semana el Negro apareció, abriendo el portoncito de alambre que separaba el patio del costado de la casa de la vereda.

Rosario estaba en el porche de la casita del fondo, un lugar de sol, sosteniendo en brazos al bebé de la hermana del Negro.

Cuando Rosario vio al Negro sintió que se desmayaba, que no se podía incorporar, le temblaban las rodillas como nunca antes le había sucedido.

El Negro, sonriente, le sostuvo la cara con las dos manos, le acomodó el cabello y la besó, sintiendo en sus brazos el estremecimiento del cuerpo de Rosario, que lo miraba en silencio, sin dejar de temblar, con los ojos color miel abiertos, fijos, llorosos.

Rosario recordó ese instante con las palabras de Safo, la poetiza:

A mí en el pecho el corazón se oprime

Solo en mirarte ni la voz acierta

De mi garganta a prorrumpir;

Y rota calla la lengua.

Abrazada al cuerpo del Negro, sin despegarse un instante, Rosario era inmensamente feliz.

Al levantarse al día siguiente, encuentra sobre su almohada una esquela del Negro:

Querida Ro: Te amo.

Rosario recordó una línea de Fragmentos de un discurso amoroso, de Roland Barthes:

¿No es acaso, nada para ti, ser la fiesta de alguien?

Para nadie como para Rosario, el Negro era una fiesta ¿Cómo no volver a él?

Tiempo después, Rosario encontró una carta de Silvina desde Europa, manifestándole al Negro su deseo de estar con él.

A Rosario, con la ebullición de la sangre siciliana de su abuelo, le pareció que estaba recibiendo un daño que no debía permitir.

Por bastante tiempo meditó el texto de la carta que, a modo de réplica, le enviaría.

Silvina, quiero decirle que guardo hacia usted un agradable desprecio.

Soy la misma persona, la casi niña que conoció al Negro y sigo sosteniendo mis sueños, todos ellos.

Los sueños sociales y los que me indujeron a pensar que el amor podía ser algo más que una mercancía, con un valor o un propietario privado, como obliga este sistema que aun creo que hay que destruir.

No he sido, ni soy una mujer de mundo. No hablo, ni leo, ni escribo en ningún otro idioma, excepto este castellano que todavía se resiste a mis intentos de dominación.

No he viajado jamás al exterior. Mi conocimiento del mundo ha sido solo a través de los libros que leí, siempre en español. Que además no son todos los que hubiese querido leer. Es más, nunca subí a un avión. Sé que carezco de buenos modales, que son peores con los de su clase. Las tareas domestica siempre estuvieron a mi cargo, el confort de mi casa es bastante precario y ni siquiera sé conducir un automóvil.

Mi voz es inadecuada y grito e insulto con frecuencia.

Como usted lo sabe, no ejerzo “el arte de la seducción”, no me interesa ser deseada por mis congéneres ni espero que alivien mis sufrimientos. Mucho menos que me protejan.

Simplemente soy la Rosario inevitable. La que –por ejemplo- con carácter retroactivo, ejerzo el derecho a no permitir que me jodan. No sé si me entiende.

Destruir mi invisibilidad –la misma que comparto con mi clase social- y acceder al poder es mi qué hacer cotidiano. Digo Qué hacer en el sentido leninista de la pregunta. Qué hacer para estudiar, qué hacer para educar y qué hacer para organizar a los trabajadores. Por ahora dispongo de una sola arma: mi palabra. Sí, la palabra es mi arma de defensa y hacer es usarla, clara, filosa, como corresponde.

Firmada la carta, Rosario la puso en el bolsillo exterior de la cartera y caminó –apurada- al correo cercano a su casa.

Apoyada en el mostrador puso la carta en un sobre rosa, pasó la lengua por el borde engomado y lo cerró.

El empleado miraba atentamente, con algo de curiosidad, los movimientos de Rosario.

Ella, cuando se dio cuenta, también empezó a mirarlo, fijamente, directo a los ojos, casi sin pestañar.

Así permaneció, sin bajar la mirada ni un segundo de los ojos del cada vez más expectante empleado.

Por fin, Rosario tomó el sobre rosa con una mano y empezó a golpearlo contra el pulgar de la otra. Así estuvo unos segundos que parecían interminables.

De pronto, con un movimiento rápido, en lugar de entregarle la carta para su despacho, abrió su cartera, guardó la carta, dio media vuelta y se encaminó a la calle.

Lo hizo no sin antes sonreír al sorprendido empleado del correo…

Caía la tarde. Rosario cruzó la calle con rambla, miró alguna vidrieras y caminó apurando el paso.

Como cada día de su vida, sabía que el Negro la estaba esperando…

