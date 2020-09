Por Adriana Musumeci

La Villa Massoni

El barrio era, en esa época, los pibes.

Los cordobeses del almacén, los que terminaban comiéndose la empanada rellena de algodón que hacían para los festivales; los hijos de Santis, que el viejo arrodillaba sobre maíz cuando desobedecían sus órdenes…

Después de ver a uno de los hijos de Santis cumpliendo silenciosamente su penitencia, detrás de la puerta de aquella cocina amarronada, Rosario volvió a su casa con la cara bañada de lágrimas, llena de rencor.

El rencor se le pasço cuando la hija menor de los Santis fue desaparecida por la dictadura y los pobres viejos criaron como pudieron a su nieto Ernesto.

Carta de la señora Gallini al padre Bruno

(Cura Párroco de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen)

- “El problema se me presentó con uno de los siete chicos a los que les doy clases de catecismo, una nena llamada Rosario. Es hija de unos vecinos muy trabajadores y honestos. La nena es muy despierta y algo inquieta y siempre hace presuntas por todo. Pero hace dos clases, cuanto yo les estaba explicando que Dios está siempre en todo lugar y en todo momento, Rosario me pregunto:

- ¿Cómo hace?

- Padre, yo no supe que contestarle. Nunca me había pasado que ningún chico tenga semejante falta de fe. Veo es esto puede traer cola. No quiero que los otros chicos copien una forma de pensar que hasta ahora les resulto graciosa pero puede ser peligrosa.”

Escrito en un cuaderno

“El hombre nunca puede saber que debe querer, porque vive solo una vida y no tiene modo de compararla con sus vidas precedentes o enmendarla en sus vidas posteriores (…) No existe posibilidad alguna de comprobar cual de las decisiones es la mejor, porque no existe comparación alguna” Milan Kundera. La insoportable levedad del Ser

La Verdad, no solo una palabra

La palabra ‘Verdad’ fue una de esas palabras que Rosario había logrado capturar y convertir en punta de lanza de sus cuestionamientos a los modelos con que los adultos imponían a la vida de los jóvenes. ‘Verdad’ era comportarse de acuerdo con los propios sentimientos, destruir las hipocresías en todas sus formas y manifestaciones. No mentir, nunca, bajo ninguna excusa. Una teoría que le venía como anillo al dedo a alguien que no era capaz de ver un minuto más allá de aquel en que existía, enfrentando una injusticia o una mentira sin medir las consecuencias de sus actos….

Cine en lo ‘60

Nuestros padres, convencidos de que la cultura era un arma de progreso personal y social y social, estimulaban nuestro natural interés por todas las formas del arte. En esa época el cine América proyectaba las películas que aparecían conmoviendo al mundo. Hollywood se bajaba con sus vaqueros y divas y llegaban historias e imágenes sin glamour, hombres y mujeres sufriendo y gozando descarnadamente en la pantalla Los westerns spagetti, Belle de Jour.. “Viridiana” de Buñuel, fue una de aquellas películas. “Los girasoles de Rusia”, “La guerra y la paz” (“si sonríe otra vez así será mi mujer…”)

La Biblioteca Popular José Ingenieros organizó un ciclo de cine debate al que las chicas se abonaron. Rosario siempre participaba en los análisis que se desarrollaban después de las proyecciones.

Salió muy impresionada la noche en la que se proyectó “El señor de las moscas”, esa película en que un grupo de niños náufragos recorrió hacia atrás la historia de la civilización hasta convertirse en salvajes. Justo los rescataron cuando estaban por matar a uno de ellos en un ritual…

Los jóvenes y el teatro zarateño

En la otra biblioteca del pueblo, el Círculo de Cultura, Tulio Mansso tenía organizado un grupo de teatro vocacional. Iaia y Rosario concurrían a las clases. Eran muchos chicos. Allí conoció a Elena, una profesora de literatura que asesoraba al grupo. Se hicieron amigas, compartían largas horas de charlas. En esa época la conversación era una actividad importante entre las personas.

Elena le regalo a Rosario “El lobo estepario” y le dijo que “Correos y Telecomunicaciones” de Cortázar le hacía acordar a ella. Rosario no alcanzó a valorar el halago de que su amiga la hacía depositaria.

Conversando sobre la primavera del 73

- Rosario: En Valeria del Mar al Negro lo sentí cerca de mi corazón, como a nadie hasta ese momento, y como nunca nadie después.

- El Peli: El sol estaba de nuestro lado. Había una relación directa entre lo que sentíamos, vivíamos y hacíamos. Y una perduración hacia el futuro. La muerte había sido derogada. Éramos plenos como es pleno el sol. Quizá es muy loco o cosa muy de adolescentes pero estoy seguro: esa vivencia estaba uniéndonos. Y si pudiera preguntarle a todos los que en aquel momento nos sentíamos ligados, creo que la respuesta hubiera sido esa: estábamos juntos y vamos para adelante hacia un futuro que es nuestro.

- Rosario: Yo sentía que nosotros íbamos a construir un mundo mejor. Mi desarrollo ideológico se basó en la bronca que siempre me dió que se la agarren con el débil… ver a alguien que no se puede defender de otro más inteligente o más fuerte que lo joda.

Diálogo sobre el otoño del 74:

- El Peli: La sensación es que estaba en una zona de derrumbe, en un lugar que se desmoronaba, una isla democrática que se hundía, o un archipiélago peronista que se anegaba. Supongo que si hubiera perdurado… No, no lo puedo pensar, no lo puedo pensar…

- Rosario: Si. Empezaba la derrota… Muchos se rindieron…

