Por Juan D. Cárdenas...

Al pícaro, al enamorado, al burdo, al protestón.

Dame al odiado y al querido. Gordo, flaco, obeso. Siempre Chueco.

Dame al rebelde y al glamoroso.

Al del jueguito con la naranja y al de la Ferrari Testarossa negra.

Al sensible, leal, al amigo.

Al del pique cortito, la zurdita endemoniada y la rabona.

Al ladrón de billeteras Inglesas. Con el que sueña Shilton cada noche.

Al cebollita, al bicho, al bostero, al culé, al Napolitano, al Sevillista y al Leproso. Al político y al políticamente incorrecto.

Al alcohólico, al medicado, al falopero.

Dame al del cielo o el infierno.

Dame al que logra el enojo del que lee este texto y no puede entenderme.

En la India, tienen 300 millones de dioses y todos conviven.

Vos no lográs entender que yo tenga un dios del fútbol tan terrenal. Vos que solo podes vomitar negatividad. Si te da la nafta (antes de que se te escape la tortuga), animate a tirar la primera piedra.

No me importa lo que hiciste con tu vida. Me importa lo que hiciste con la mía.

A ese dámelo siempre.

Siempre MARADONA.

Hasta siempre 10. Y gracias para siempre