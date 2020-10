El 9 de octubre de 1967 Ernesto “Che” Guevara fue asesinado por el ejército de Bolivia luego de ser capturado en la zona de Quebrada del Churo, a pocos kilómetros de la localidad de La Higuera. Guevara se encontraba en territorio boliviano desde fines de 1966 dentro de las filas del Ejército de Liberación Nacional boliviano combatiendo contra el gobierno de facto encabezado por el General René Barrientos Ortuño.

Durante el enfrentamiento armado el “Che” fue herido en una pierna y tras ser detenido, fue trasladado a una escuela de La Higuera. Finalmente las autoridades bolivianas dieron la orden de fusilarlo, en el lugar se encontraba el agente de la CIA, Félix Rodríguez quien interrogó a Guevara y le sacó las últimas fotos con vida. El propio Rodríguez dio detalles de los últimos minutos del argentino con vida.

“Salí de la habitación, aquello estaba lleno de soldados afuera. Me dirigí al sargento Terán que sabía que estaba siendo de ejecutor de todo eso. Le dije: Sargento, hay instrucciones de su Gobierno de eliminar al prisionero». Me puse la mano al nivel de la barbilla: No le tire de aquí para arriba, tírele de aquí para abajo pues se supone que este hombre haya muerto de heridas en combate. “Sí, mi capitán, sí, mi capitán», dijo. Era aproximadamente la una de la tarde de Bolivia. De ahí entonces me retiré al lugar avanzado donde yo había fotografiado el diario y a la una y diez aproximadamente escuche una ráfaga pequeña”

Fue el suboficial Mario Terán el encargado por las autoridades de fusilar a Ernesto “Che” Guevara, con respecto a esta situación, explicó sus sensaciones en una entrevista a la cadena Paris Match

“Ése fue el peor momento de mi vida. En ese momento vi al “Che” grande, muy grande, enorme. Sus ojos brillaban intensamente. Sentía que se echaba encima y cuando me miró fijamente, me dio un mareo. Pensé que con un movimiento rápido el “Che” podría quitarme el arma. ‘¡Póngase sereno –me dijo– y apunte bien! ¡Va a matar a un hombre!’ Entonces di un paso atrás, hacia el umbral de la puerta, cerré los ojos y disparé”.

El cuerpo del “Che” fue trasladado al lavadero del Hospital “Nuestra Señora de Malta” y fue tratado con formol para evitar su descomposición. Las autoridades bolivianas lo enterraron en un lugar desconocido y el Equipo Argentino de Antropología Forense encontró su cadáver en 1997. Finalmente los restos fueron llevados a Cuba donde fue llevado al Memorial construido específicamente para guardar sus restos.