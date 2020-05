Por Natalia Rodriguez (Docente EPB N°3 Las Acacias de Campana)... La situación nacional no dista mucho de la local. En las escuelas los docentes estamos repartiendo los bolsones de manera muy esporádica y no alcanzan a cubrir ni la mitad de la demanda ni en cantidad ni nutricionalmente.

En un contexto económico y social donde comenzaron a aflorar las grandes desigualdades que sufren nuestros alumnos y sus familias, poder estudiar en tiempos de pandemia es toda una odisea.

El acceso a internet es de menos del 50% en los hogares, muchos docentes no pudieron tomar horas porque no se hacen los actos públicos virtuales y el salario no alcanza para nada, la situación de los que dan clases en el plan Fines es peor. El Suteba provincial debería llamar a asambleas virtuales para debatir estos problemas. Se hace urgente la necesidad de organizarse porque solo no sale nadie.

Mientras en las villas y barrios populares los casos de coronavirus se desatan por el hacinamiento en el que viven millones de personas y la mayoría sin acceso al agua potable o a cloacas, el estado solo ofrece más aislamiento y más policías en vez de testeos masivos. En nuestra ciudad ya se confirmaron tres nuevos casos en los trabajadores del sistema de salud lo que deja a las claras que las condiciones para estas trabajadoras de la primera línea no son las necesarias.

Los trabajadores de la empresa Greif fueron víctimas de estas políticas que aplican los empresarios y el municipio. Alertaron hace semanas de la posibilidad de que se expandan los contagios en su trabajo por el caso positivo de uno de sus compañeros. El patrón quiso que sigan trabajando y la profecía se cumplió, ahora más operarios estarían con coronavirus.

Los testeos masivos permitirían el aislamiento por zonas de manera más precisa. Se sabe que el virus se propaganda también desde portadores asintomáticos por lo que un operativo como el que realizaron en La Josefa donde solo hacen cuestionarios por síntomas es insuficiente sin los testeos masivos.

Campana es la ciudad de la desigualdad donde viven las dos personas más ricas del país pero no pagan impuestos por sus fortunas. Sin embargo el intendente solo se dedicó a facilitarle los negocios a Rocca de Siderca y a Bulgheroni de Axion que suspende y rebaja salarios.

Rocca ya había despedido a 1500 operarios de Techint a finales de marzo y abrió Siderca después para cargar un barco de exportación, nada esencial. Además se dio el lujo de despedir a los trabajadores de Ferrúa que sin embargo mostraron un gran ejemplo al realizar piquetes y bloqueos para defender sus puestos de trabajo.

Hoy están esperando lo que se resuelva al final de la conciliación. Abella brilló por sus ausencia en este conflicto que afecta a las familias campanenses. La misma actitud mantuvo con respecto a los trabajadores de Cormela. El gobierno nacional también viene colaborando con estos empresarios girando dinero por medio de ANSES para solventar los salarios no solo de los operarios sino de sus gerentes.

Si se aplica un impuesto extraordinario del 3% a la riqueza de los grandes multimillonarios, terratenientes y a la banca privada se puede garantizar un ingreso de cuarentena de $ 30.000 para los trabajadores precarios durante dos meses, para que se invierta en salud pública y testeos y para que se puedan realizar planes de viviendas para que dejar de vivir hacinados y haya más trabajo. Esta es la propuesta que presentamos desde el Frente de Izquierda y Nicolás Del Caño. Atacar la ganancia capitalista se vuelve imprescindible para que el costo de la crisis sanitaria y social no recaiga sobre los trabajadores.

Otro ejemplo de organización es la juventud precarizada que dijo basta frente a la explotación que viene sufriendo y decidió organizarse para enfrentar las consecuencias de la pandemia. Son mayoría pibes y pibas que fueron despedidos, suspendidos o les rebajaron el salario y se les dificulta sobrevivir durante este tiempo.

Así como los docentes que son precarizados por el mismo estado o como muchos de nuestros alumnos del secundario que salen a trabajar.

Ellos se organizan, discuten y deciden en asambleas virtuales siendo un gran ejemplo de unidad de los trabajadores. Este viernes la Red de Trabajadores Precarizados e Informales convocan a un paro y movilización a las 10am en Capital al Ministerio de Trabajo y a Desarrollo Social para que se escuchen sus reclamos. Un ejemplo que debemos tomar para unificar todos los reclamos de docentes, metalúrgicos, estudiantes, precarios y todos los trabajadores para exigirles un plan de lucha a los sindicatos y defendernos de los ataques que los empresarios y sus representantes políticos quieren descargar sobre nosotros.