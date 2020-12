La recuperación de la democracia capitalista (1983) en el marco los daños del Terrorismo de Estado y de los mandatos económicos y financieros del Consenso de Washington, exhibió la creciente disolución de los grandes partidos y la emergencia de nuevos aparatos y productos políticos vinculados a fundaciones y ONGs, financiados por grandes corporaciones empresariales y de difícil identificación política e ideológica.

Este ordenamiento neocolonial concluyó en 2019 con los frentes TODOS y JXC y sus precursores ocupando el escenario, avanzando en coincidencias estratégicas… e intercambiando en 2020 áreas de gobierno, influencias y favores.

UN ÚNICO PLAN

Más allá de “odios”, “grietas” y conflictos simulados, en medio de los estragos y la trágica conducción de la pandemia, las elites de ambos frentes coinciden en aferrarse a un viejo modelo de acumulación económica y control del orden social: el Plan de Saqueo Extractivista de la Nación.

CONCENTRACION Y TRASNACIONALIZACION DE LA TIERRA + BIOGENETICA Y ECOCIDIO AGROEXPORTADOR + FRAKING Y MEGAMINERIA DEL CIANURO + DESPOBLAMIENTO / DESMONTES / DESERTIFICACION / SAQUEO DEL MAR ARGENTINO + ACUMULACION DE MIGRACIONES EN LOS CONURBANOS + ASISTENCIALISMO / CONSOLIDACION DE LA INDIGENCIA Y LA EXCLUSION + SUBALTERNIZACION AL FMI Y POTENCIAS GLOBALES.

NEGOCIOS COMPARTIDOS

Mientras nuestro pueblo soporta la exclusión estructural, la precarización social de los jubilados, la degradación de niñas, niños y adolescentes, el destierro de los Sin Techo, la selectividad asistencial de los Comedores y Merenderos Independientes, la irresolución de conflictos estratégicos y ambientales y se agudiza la desposesión y extranjerización territorial… en la Provincia de Buenos Aires NO CESA EL TRASVASAMIENTO DE MILITANTES, SUELDOS Y CAJAS EN LA GESTION DEL GOBERNADOR KICILLOF.

LA PRUEBA:

Estos cinco titulares de diarios (cuyos link adjuntamos) permiten comprobar el ACUERDISMO DE GOBERNABILIDAD puesto en marcha por los mandos TODOS (“kichneristas”) y JXC (“macristas”) en la Provincia de Buenos Aires.

1) 7 DE NOVIEMBRE 2020

¿Alianza o falta de cuadros?

Increíble: Casi la mitad de los funcionarios de la ministra K, Agustina Vila, son macristas

Desde que asumió Axel Kicillof, el ministerio de Educación, en manos de Agustina Vila, es la nave insignia donde directores provinciales, de línea y asesores de Vidal no solo continúan sino que nombran a más gente del Pro y hasta participan de reuniones partidarias con referentes de Cambiemos. (CONTINÚA…)

2) 20 NOVIEMBRE 2020

Jesica Rey sigue nombrando macristas en la gestión de Kicillof

En la gestión bonaerense se tomaron tan a pecho el "es con todos"…

¡que incluyeron a funcionarios macristas!

La ministra de Comunicación del Gobierno bonaerense, Jesica Rey, le entregó el control de la caja de esa dependencia al ex funcionario y militante macrista Néstor Martín Urrutia.// En la Dirección General de Cultura y Educación, Agustina Vila conformó un gabinete y un equipo de asesores integrado básicamente por ex funcionarios de la gestión anterior, incluso Mariano Otero, ex vocero de Gabriel Sánchez Zinny, es quien hoy le maneja la agenda a la ministra. (CONTINÚA…)

3) 11 DICIEMBRE 2020

Kicillof designó a una ex funcionaria de Vidal, procesada por “administración fraudulenta”

Se trata de la ex gerente de Recursos Humanos del PAMI, María Alejandrina Arrouzet, quien es investigada junto al ex titular del organismo, Luciano Di Cesare, por la presunta liquidación ilícita de 1.300.000 al primero, en concepto de vacaciones no gozadas. (CONTINÚA…)

4) 14 DE DICIEMBRE 2020

La segunda ola amarilla

Augusto Costa, el ministro de Kicillof que armó su equipo con cuadros del macrismo

Las designaciones de ex funcionarios macristas durante la gestión de Axel Kicillof se dio en todos los ámbitos de la provincia de Buenos Aires. No obstante, sin lugar a dudas, un área paradigmática es la que conduce el ministro Augusto Costa. En el ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires muchos se preguntan cuándo volverá el peronismo a la gestión, ya que durante todo el año se sucedieron continuidades y nuevos nombramientos de funcionarios macristas. (CONTINÚA…)

5) 15 DE DICIEMBRE DE 2020

Tras la aparición de un menor ahorcado El ministro Larroque designo como director a un ex asesor de Vidal (CONTINÚA…)

LA RESISTENCIA

Como podemos observar, mientras la corrupción política no deja de expandirse, en la Provincia de Buenos Aires las elites de los frentes mayoritarios (“macristas” y “kichneristas”) se aferran a su reproducción en el poder y al reparto obsceno de cargos, favores y recursos públicos entre sus militantes, familiares y punteros políticos, agudizando la mayor degradación social de nuestra historia.

Enfrentando a este Gran Partido Único en pleno desarrollo, solo están los movimientos sociales y políticos, los agrupamientos vecinales por reclamos de derechos territoriales y ambientales, la izquierda socialista no integrada al Estado Capitalista e incluso sectores de base de ambos frentes (TODOS/JXC) cada vez más distanciados de sus decadentes conducciones.

Las acciones populares, callejeras y extra-institucionales, progresivamente más coordinadas y eficaces, rebelándose día a día contra los mandatos del poder, seguramente marcaran el futuro.

Fuentes:

• https://www.agencianova.com/nota.asp?n=2020_11_20&id=92954&id_tiponota=30

• HTTPS://REALPOLITIK.COM.AR/NOTA/41586/INCREIBLE-CASI-LA-MITAD-DE-LOS-FUNCIONARIOS-DE-LA-MINISTRA-K-AGUSTINA-VILA-SON-MACRISTAS/

• https://www.treslineas.com.ar/kicillof-designo-funcionaria-vidal-procesada-administracion-fraudulenta-n-1627618.html

• https://realpolitik.com.ar/nota/42050/augusto-costa-el-ministro-de-kicillof-que-armo-su-equipo-con-cuadros-del-macrismo/

• https://realpolitik.com.ar/nota/42061/instituto-almafuerte-el-ministro-larroque-designo-como-director-a-un-ex-asesor-de-vidal/