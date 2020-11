Por Luis Sellán... La ministra de educación de la ciudad de Buenos Aires: Soledad Acuña; una politóloga, egresada de la UBA, quien alguna vez admitió que nunca pisó un aula como educadora, fue protagonistas de expresiones que claramente, estigmatizan y discriminan a los docentes. Fundamentalmente, a quiénes hoy estudian o estudiaron en los profesorados y que en estos últimos años accedieron a la tarea de enseñar.

La ministra ha dicho, en un video que se viralizó en estos días, que: “La izquierda ha tomado un perfil muy claro, en el colectivo docente (…) Además por el perfil de los estudiantes, éstos empiezan a estudiar la carrera docente más grandes de edad, eligen la docencia, porque han fracasado en otras carreras” y lo más terrible de sus dichos, fue la siguiente afirmación: “En términos del capital cultural y experiencias enriquecedoras para poder aportar al aula, son de los sectores más bajos socioeconómicos, quienes eligen la carrera docente”.

Por los dichos de la ministra; basados según ella en estadísticas que no especifica el origen ni muestra para poder tener una idea más acabada; uno puede deducir que ella cree, que los docentes pregonan una ideología perniciosa y que debe ser desterrada del ámbito educativo. Cuando precisamente la escuela-especialmente la secundaria-debe ser un ámbito propicio para la discusión de ideas y fomentar la capacidad de discernimiento para formar ciudadanos pensantes, por consiguiente, la pluralidad de voces de los docentes es fundamental.

Podríamos sintetizar sus expresiones, con la vulgaridad de: “Son todos zurditos”.

Por otro lado, considera la elección de la carrera docente, como un descarte inexorable ante el fracaso y, culmina con el concepto ignominioso que venir de la pobreza los haría incapaces de poder aportar capital cultural y experiencias enriquecedoras en el aula. Acuña, representa la forma más brutal de pensar de una dirigencia política que ha sido incapaz de resolver la decadencia argentina, decadencia ésta cuyo reflejo más triste es la escuela.

Si la ministra Acuña hubiera dado clases alguna vez-siendo muy joven claramente-, quizás hubiera sido testigo de los años 90 y 2000, donde gran cantidad de desocupados que tenían un oficio hallaron en la docencia un refugio para reconstruir sus vidas y encontraron una vocación, o los miles de maestras que tuvieron que salir a acumular cargos para poder parar la olla en aquellos años en donde vivíamos en la burbuja del uno a uno y la posmodernidad. Pero quizás la cabeza formateada en su posgrado en la universidad de San Andrés, no le permite pensar de otra manera, es así, piensa así.

En cierto punto está bueno ponerlo sobre la mesa. Un pensamiento que va en sintonía con el de la ex gobernadora Vidal, cuando dijo que era injusto crear universidades en el conurbano, porque los pobres nunca llegan a la universidad.

Como alguna vez definió Jaim Etcheverry, la educación argentina es una tragedia, una tragedia que la dirigencia -toda- no debe hacerse la desentendida. Podemos nombrar varios hitos al respecto: El fracaso del Congreso Pedagógico (1984/88), durante el gobierno de Raúl Alfonsín, cooptado por el oscurantismo religioso y el neoliberalismo-siendo apoyado éste por el peronismo de la época-, la nefasta Ley federal de educación durante el menemato, que destruyó la escuela secundaria y técnica. Los intentos privatizadores y municipalizadores de la escuela públicas, engendros de ideas como las escuelas Charter que tanto pregonaba el ex ministro de la Alianza; Juan Llach.

El kirchnerismo por su parte, si bien se hicieron cosas bien, siempre tan adepto a los relatos epopéyicos disfrazó desigualdad en igualdad-por ejemplo: repartiendo netbook en escuelas sin luz, con chicos descalzos, con hambre, con maestros no capacitados-, en definitiva, repartiendo pobreza. Alguna vez, la ex presidenta acusó a los docentes de solo trabajar cuatro horas y tener tres meses de vacaciones, conceptos que si los hubiera dicho Susana Giménez hubieran sido merecedores de innumerables memes descalificadores en las redes y alguna acción del INADI.

La etapa macrista por su parte, ya sabemos, está en la lógica del pensamiento de Acuña y Vidal. Así con esa lógica les voló una escuela por el aire, matando a dos trabajadores: “La educación es un gasto, no una inversión, para que gastarla en feos, sucios y malos”, como diría, aquella gran película del neorrealismo italiano.

Los gremios por su parte, han sido un factótum necesario e importante para sostener a la escuela pública de pie, en los noventa y en el 2001 íbamos al modelo chileno, que hoy ha estallado. Pero tampoco deben hacerse los desentendidos, deben replantearse cual es su rol en esta realidad, quizás dejar de hacer tanto seguidismo a una fuerza política determinada y comprometerse más en un proyecto educativo.

La educación sigue siendo la mas lamentable de todas las deudas, este año por la pandemia no hemos tenido clases, más allá de la virtualidad que se hizo con mucho esfuerzo por parte de docentes y padres, pero no alcanzó claramente, especialmente porque no llegó a los sectores más vulnerables. La provincia de Chubut, por ejemplo, entre los paros del año pasado y la pandemia de éste, lleva prácticamente dos años sin clases.

Los principales responsables siguen siendo los dirigentes, quienes nos gobiernan, quienes nos representan gremialmente que han sido incapaces de terminar con esta tragedia, pero nosotros como ciudadanos debemos tener una mirada más firme en la educación, parece que no está entre nuestras mayores prioridades. Seguimos teniendo chicos que se preparan en una escuela de mediados del siglo XX y que supuestamente preparamos para el XXI.

Mientras tanto, el lado Acuña de la vida nos quiere hacer creer que el problema es que los docentes y estudiantes son: Viejos(feos), fracasados y pobres(sucios) y malos(zurdos).