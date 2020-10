La Concejal del PJ-Frente de Todos de Campana, Romina Carrizo, se refirió a los incrementos recibidos por vecinos en sus boletas de Servicios Generales (Barrido y Limpieza), y consideró dado el contexto actual “un verdadero despropósito”. “El gobierno local debe fortalecer programas de ayuda para impulsar la economía local y no siempre sacar de dónde ya no hay” sostuvo.

La Concejal del PJ-Frente de Todos, Romina Carrizo, anticipó que se llevarán a cabo acciones frente a los organismos de control provincial ante los múltiples reclamos por los aumentos de tasas que alcanzaron a muchos vecinos. “Han recibido las tasas de servicios generales que vencen a mediados de Octubre con aumentos que van desde un 50% hasta un 180%” detalló la edil

“Estamos viviendo un contexto de afectación de ingresos por la prolongación de la pandemia, y en algunos casos hasta de pérdida de fuentes de trabajo. Todo aumento que afecte a las familias es un despropósito. El gobierno local debe fortalecer programas de ayuda para impulsar la economía local y no siempre sacar de dónde ya no hay” señaló la Concejal, quien anticipó: “Si Abella no da marcha atrás con los aumentos, lo denunciaremos ante el Tribunal de Cuentas”.

Por otro lado, Carrizo aseguró que el Municipio hizo caso omiso a otras posibilidades de optimizar su economía, sin perjuicio de los contribuyentes. “Si el Ejecutivo articula con el Gobierno Nacional y Provincial para fortalecer nuestra economía con base en el cooperativismo y el regionalismo, puede generar mayor intercambio de bienes y servicios que impidan que sigan cerrando comercios. Pero por el contrario, elige crear una fábrica de morosos”.

No obstante, para la edil la situación de los nuevos aumentos no es novedosa. “No me extraña. Lamentablemente, las veces que Abella tuvo la mayoría en el Concejo Deliberante, en 2017 y en el corriente año, aumentó y hasta creo nuevas tasas. Por eso es importante que los vecinos sepan la realidad y lo tengan en cuenta para evitar que pueda volver a hacerlo”.