Ante el incidente registrado en la planta de Axion, mediante un comunicado de prensa la ASAC y otras organizaciones de defensa del ambiente, manifestaron su preocupación ante los sucesos...

“Una seguidilla de incidentes potencialmente peligrosos para la salud y la vida de los trabajadores de Axion y lxs ciudadanxs de Campana tuvieron lugar en la última quincena “ consignan las organizaciones defensoras del Ambiente de Campana.

“El 29 de noviembre hubo una fuerte explosión con altos niveles de llama en uno de los catalíticos. Las ventanas vibraban y temblaron las paredes durante unos 25 segundos en viviendas aledañas”

“Seguido a ello, una suerte de explosión, que coincidió con el aumento de la llama del catalítico. Fue un fogonazo naranja que encendió el cielo. (Testimonio de vecinos en Campana Noticias ).

“El 1 de diciembre Concejales exigen inmediata respuesta a un pedido de informes enviado a la empresa Axion .Fue aprobado por unanimidad en la última sesión de Noviembre, luego de algunas denuncias de vecinos referidas a ruidos y malos olores. Tras lo acontecido el domingo por la noche, donde habitantes de sectores cercanos dieron cuenta de fuertes vibraciones e inusual actividad del catalítico, los Concejales del PJ-Frente de Todos, Romina Carrizo y José Insausti, insistieron con el pedido en virtud de la tranquilidad de la poblacion.”( de La Autentica Defensa )

“El 7 de diciembre circula un video en las redes sociales mostrando una gran emisión de humo y fuego en la antorcha de la refinería”

“El 9 de diciembre vecinos de la zona denuncian en redes sociales que “ a las 19.30 hs hubo una explosión y fuego en un sector acotado de la refinería ...la empresa no comunica nada ...no responde a los pedidos de informes de los concejales por temas de seguridad industrial y contaminación “

“Los vecinos de la barranca son los que pasan la voz porque ven y oyen lo que pasa”.

Por último “el 13 de diciembre reproduce una importante explosión , con fuego y humo . Es fotografiado y filmado por un particular desde el río. Axion se ve obligada a comunicar algo dado la trascendencia pública del incidente.”

''Fue solo una bocanada de humo''

''Está trabajando con total normalidad''

''No se está desmintiendo la imagen, eso pudo haber sucedido un segundo. La planta está muy tranquila''

“Fueron algunas de las informaciones provistas a la comunidad por parte de medios de comunicación irresponsables , en sintonía con la línea comunicativa de la empresa de minimizar todo.” consignaron desde la ASAC (Asamblea Socio Ambiental Campana ) , Red del Río Lujan y Vecinos del Humedal

Panorama de peligro

“El organismo municipal de control ambiental , la secretaria de Medio Ambiente está desmantelada en los hechos “.

“El control de las emisiones de gases y otros fluidos al medio ambiente , está monitoreado (¡?) por las mismas industrias (a través del CICACZ ) .Las mismas son altamente contaminantes , Axion entre ellas . Entonces parece que el zorro esta al cuidado del gallinero “ expresaron los defensores del ambiente.

“El incendio del domingo 13 liberó a la atmósfera densas columnas de humo producto de la combustión de algún derivado de hidrocarburo con el consiguiente impacto negativo sobre ambiente y salud .”

“Todo este cuadro de situación debe ser atendido y solucionado por las autoridades ya que la empresa no demuestra capacidad para hacerlo .La repetición de incidentes con fuego en una refinería de petróleo , con miles de litros de combustibles almacenados en sus playas de tanques , y para colmo emplazada dentro del casco urbano de Campana dejan a la vista un panorama de peligro"