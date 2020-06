Los Concejales del Frente de Todos-PJ de Campana, Marco Colella y José Insausti, coincidieron en que más allá de la Fase en la que permanece Campana, “el verdadero riesgo para nuestros vecinos es la deliberada ausencia de controles en la calle, que se hace evidente con la gran cantidad de personas transitando que puede observarse cada día”. Insistieron con la necesidad de acompañar a los comercios en generar protocolos de funcionamiento “para darles tranquilidad tanto a comerciantes como a clientes”.

Para los Concejales del Frente de Todos-PJ, Marco Colella y José Insausti, más allá de la Fase en la que se encuentra la Ciudad “la mayor preocupación está en la falta de intervención por parte del Municipio en lo que respecta a controles y supervisión del cumplimiento de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, que se ve reflejado en el incremento constante de casos de Coronavirus ”.

Fue el propio Colella quien señaló que “existe un manejo de los datos y la información que puede ser oportuno según cómo se presente, a las intenciones del Intendente. No es casualidad que horas antes de reunirse con el Gobernador para decir que en Campana no pasa nada, 25 personas fueron dadas de alta y calificadas como recuperadas. Pero por sobre esta situación, el verdadero riesgo para nuestros vecinos es la deliberada ausencia de controles en la calle, que se hace evidente con la gran cantidad de personas transitando que puede observarse cada día”.

Para Insausti, “la ausencia de controles es evidente y preocupante. En los barrios, no hay ningún tipo de medida de supervisión. Incluso, los vecinos más responsables denuncian actividades no permitidas, sin ser oídos. Tampoco los controles de acceso al casco céntrico se realizan a conciencia. En ocasiones, un solo agente de tránsito que apenas puede observar la circulación vehícular. Es importante que el Municipio le garantice a su comunidad que sólo las personas autorizadas se movilicen para cumplir con sus funciones. Es fundamental controlar esto para que la circulación del virus no ocasiones más contagios”.

Ambos ediles coincidieron que “estar en Fase 3 o Fase 1 es indistinto, si no se toman los mínimos recaudos. Campana no es una ciudad rural, sino un importante distrito industrial. Y continuar en la misma Fase tiene que ver con sostener al sector industrial, los cuales operan con protocolos y mecanismos de control propios y exigentes. Vamos a insistir, no con ir hacia adelante o hacia atrás de Fase, sino con mayor presencia del Estado Municipal en los controles, y la asistencia al comercio en la protocolización de las actividades, para que sigan funcionando, y para darles tranquilidad tanto a comerciantes como a clientes” cerraron.