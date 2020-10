El Concejal del Pj-Frente de Todos, Marco Colella, habló tras el rechazo del oficialismo al proyecto que buscaba detener preventivamente el avance de las obras de instalación de la tratadora de residuos en el Camino El Morejón. “Los funcionarios responsables de esta autorización ni siquiera son de Campana, y poco les importa la situación ambiental de nuestra Ciudad”, denunció.

El expediente 19814 tratado en la sesión del pasado Jueves por el honorable Concejo Deliberante, sufrió el rechazo por parte del bloque de Concejales de Juntos por el Cambio, quienes no acompañaron el pedido de suspender las obras de emplazamiento de LandNort en un nuevo predio situado en el Camino El Morejón, hasta sea otorgada (o rechazada) la autorización final de la Provincia, a través de la Autoridad del Agua bonaerense y el OPDS.

“LandNort tiene una deuda enorme con el medioambiente de la ciudad. Generó una catástrofe ambiental que afectó la salud de muchos vecinos, quienes aún sufren los manejos de esta tratadora de residuos que vuelve a intentar poner en funcionamiento una planta en la zona de El Morejón” argumentó el Concejal, quien además resumió que en el último tiempo fueron presentados distintos proyectos de ordenanzas que buscaron frenar el avance de las obras.

Tras el último intento, Colella reiteró que “la empresa no tiene la credibilidad para permitirles seguir trabajando sin la aprobación provincial. La información de los movimientos que allí se realizan es ocultada por el Municipio. Estamos muy preocupados. Incluso, Concejales del oficialismo también se han expresado en este sentido, en reuniones de Comisión. Sin embargo, con acompañan con su voto el tratamiento de esta cuestión”.

El Concejal del PJ-Frente de Todos recordó que la empresa “comenzó una obra en plena pandemia, cuando no estaba habilitado el rubro de la construcción, sin conocerse si cuenta con habilitación o autorización por parte de la Municipalidad. Nunca fue inspeccionada por el Municipio, aún cuando trabajó durante dos meses sin colocar un solo cartel, incumpliendo las normas municipales. Tuvieron que movilizarse los vecinos para que finalmente colocaran un cartel sobre los trabajos que están realizando”.

Pese a haber solicitado una moción para trabajar en el recinto y proponer mejoras o modificaciones al proyecto para que se suspenda el avance de las obras hasta se expresen los organismos provinciales, los Concejales de Juntos por el Cambio votaron negativamente esta propuesta, como el tratamiento sobre tablas de la iniciativa legislativa y desconociendo la necesidad y urgencia del caso. “Por favor, acompañen esta ordenanza… Tenemos que ponerle un freno, e impedir que una empresa que causó semejante daño en la Ciudad vuelva a instalar una planta que será el tacho de basura que otras empresas de la zona. No genera mano de obra local, no deja un rédito importante al Municipio, y si una mochila enorme en cuanto al daño ambiental, al cual nunca respondió” les había solicitado Colella, infructuosamente.

Fue allí cuando el Concejal Colella confirmó que con esta actitud, “Juntos por el Cambio dejó en evidencia la complicidad con LandNort para que siga avanzando su instalación. El Ejecutivo no quiere transparentar lo que dice el expediente de la empresa. Hay una demanda social que está expectante sobre lo que hará esta firma en Campana, y no hay ningún tipo de información. No ha subsanado ambientalmente el predio de Las Praderas. Contaminó napas, hay arsénico en el agua. Mercurio, plomo. Incurrió en faltas gravísimas…. Nos están tomando por tontos. No han respondido los distintos pedidos de informes al respecto”.

Por último, el edil señaló que “o son obras clandestinas, que deben ser inspeccionadas y clausuradas, o el Municipio las autorizó en clara falta al permitir un avance sin el aval de la Provincia. LandNort es una incumplidora serial de todo tipo de norma. Requiere de la presencia del Estado para controlar fuertemente lo que hace. Pero los funcionarios responsables de esta autorización ni siquiera son de Campana, y poco les importa la situación ambiental de nuestra Ciudad” concluyó.