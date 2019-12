Un ex empleado que se animó a hablar con nuestros colegas de CampanaArgentina porque está desesperado; “nos dejaron en la calle, nos pagaron hasta noviembre pero como nos enviaron una carta de suspensión no cobramos liquidación ni nada” explica el joven que tenía más de seis años trabajando en el mercado con la franquicia.

Asegura que había seis empleados que ahora comenzaron una demanda, están apoyados por el gremio local que los representa, pero ya habían despedido con anterioridad al cierre a tres, “los que se fueron no cobraron nada” explicó.

El día que le anunciaron el cierre, el dueño, Carlos Merello, oriundo de Escobar, esperó que quedara el empleado solo y le dijo que juntara sus cosas y se fuera a su casa.

“Me dijo que no viniera al día siguiente porque iban a cerrar, pensé que me había despedido, pero resultó que nos mandó una carta de suspensión. Así no podemos cobrar el fondo de desempleo, quedamos a la deriva”, decía con agustia.

“Las últimas chicas estaban en negro, no cobraron ni la mitad de lo que cobrabamos nosotros” cuenta y asegura que “nos obligaban a manipular la balanza y los vencimientos de las mercaderías”.

“La marca Día % central fue vendida a los rusos, pero no se hicieron cargo de esto y además el dueño de acá se fue seguramente porque no quería afrontar los problemas que se le venían”, afirmó.

El Ministerio de Trabajo los convocó a una reunión de conciliación, pero Merello no se presentó.

