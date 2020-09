La pandemia de Coronavirus se cobra una víctima muy querida por los campanenses, que supo representar un lugar de encuentro para los vecinos en pleno corazón de la Ciudad. Un corazón golpeado por la crisis, que le dio la estocada final al histórico café y pizzería Tongoy.

Según anunciaron sus dueños, el lugar bajará persianas de manera definitiva el próximo miércoles 30 por la noche. Será la última jornada tras 42 años de vida, donde el lugar pasó de sus anteriores dueños a manos de los empleados más antiguos que actualmente lo regenteaban.

“La situación es complicada. Debemos mucha plata del alquiler, la luz, el gas. Se acumularon las cuentas, nos atrasamos en un montón de impuestos. Y por la pandemia, hoy no recaudamos la plata necesaria para pagar las cosas” cuenta Ramón, uno de los “históricos” de Tongoy, que reconoció que en los últimos meses los mismos dueños trabajaron el lugar para reunir algunos pocos pesos, y dárselos a los empleados que no podían asistir a sus puestos de trabajo por las condiciones de aislamiento.

Los esfuerzos no alcanzaron. Ni siquiera el haber recibido el ATP del Gobierno Nacional, les permitió resistir la embestida del virus, que sacó a mucha gente de las calles y redujo al mínimo las ventas.

“No da el presupuesto, nos estamos endeudando cada vez más. Nos quedamos sin recursos para salir de esta situación. Y con mucho dolor decidimos cerrar” cuenta con la voz quebrada por la angustia, quien supo compartir anécdotas entre bandeja y bandeja con los más tradicionales clientes.

Pese a la reincorporación de los empleados, el ritmo de las ventas no se recuperó, el Take Away no fue suficiente, y la continuidad se convirtió en un imposible. “Es una tristeza que todavía no me cae la ficha. Si yo tuviera la plata no lo cerraría, y no tendría que dejar a muchos chicos sin trabajo”, dijo .

FUENTE: Campana Noticias