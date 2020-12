El intendente Sebastián Abella junto a vecinos de Campana y referentes de la primera sección, participaron de un encuentro virtual con la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires y referente de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal.

En esta oportunidad, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, ofició como anfitrión y moderó el encuentro del cual también participó su par de Vicente López, Jorge Macri, y el presidente de la Unión Cívica Radical bonaerense, Daniel Salvador.

Al realizar un balance del año, Vidal sostuvo que “fue muy duro para todos los argentinos, de cuesta arriba. Imaginamos que iba a ser duro pero nunca tanto” pero “para Juntos por el Cambio fue un año que nos volvió más fuertes. No tengo la menor duda de que hoy estamos mucho más fuerte que hace un año”, consideró.

En este sentido, la dirigente de Juntos por el Cambio remarcó que “el desafío de la unidad hoy nos parece obvio pero en diciembre del año pasado no lo era. Cuando entregué el bastón de mando en la provincia de Buenos Aires muchos dudaban de que siguiéramos juntos. Y hoy esa unidad no solo es una realidad” porque “seguimos estando juntos donde gobernamos pero también donde no lo hacemos”.