A pesar que el hospital estaba destinado solo a la vacunación de personal de salud, el lunes le sumaron docentes desde la Provincia debido a la falta de vacunas en el punto IOMA –en Suteba- y que estaba en mudanza el único punto de vacunación que estaba en funcionamiento en escuelas.

La titular de la cartera de Salud del Municipio, Cecilia Acciardi, resaltó que Hospital Municipal San José vacunó con normalidad al personal docente que fue destinado por la Provincia para ser vacunado en el lugar.

A último momento, durante el fin de semana, se notificó que debían vacunar a docentes en el vacunatorio del nosocomio local, cuando el mismo solo estaba destinado al personal de salud.

“Nos asignaron turnos de docentes de forma sorpresiva, porque saben de la capacidad de nuestro equipo, y cumplimos sin complicaciones. Se usó políticamente, algún caso en particular para realizar cuestionamiento que no son correctos. Nuestro equipo de salud no usa la vacuna políticamente”, aseguró.

Ante la falta de vacunas en el punto IOMA, que iba a funcionar en Suteba, y al mudarse de la escuela N° 2 a la UTN, el único punto de vacunación que finalmente se habilitó -luego que se habían anunciado 3-, se envió a los docentes a vacunarse en el hospital San José.

“La mayoría de los docentes que se vacunaron se fueron muy conformes con la atención. La espera es la habitual teniendo en cuenta los tiempos de la vacuna”, resaltó Acciardi.