“Estamos trabajando codo a codo con el Ministerio para garantizar el operativo de vacunación a toda nuestra comunidad” sostuvo el principal referente del PJ-Frente de Todos, quien además clarificó la situación en torno a la demora en la llegada de las dosis para el personal de salud local: “Lamento mucho la ideologización de un plan de vacunación. No se trata de echar culpas, sino de trabajar juntos. Estamos tratando de preservar la vida de los vecinos”.

Tras las idas y vueltas en torno a la llegada de las primeras dosis de la vacuna Sputnik V contra el Coronavirus, el médico cirujano y principal referente del PJ-Frente de Todos en Campana, el Concejal Rubén Romano, dio detalles de la situación y clarificó sobre declaraciones oficiales y opositoras que consideró “desinformaciones”, en torno a un tema sensible que constituye a la salud pública.

“Quiero echar claro sobre oscuro y ante todo llevar tranquilidad a nuestros vecinos. Nosotros estamos trabajando codo a codo con el Ministerio para garantizar el operativo de vacunación a toda nuestra comunidad” sostuvo Romano, quien inicialmente resaltó que será el personal de salud local, tanto público como privado, el primero en recibir la vacuna.

En este sentido, explicó lo ocurrido respecto a la frustrada llegada de las primeras dosis. “Se perdió la oportunidad de recibir la primera partida, destinada a los trabajadores de la salud. El Municipio lo único que tenía que hacer era vacunar a éste personal, y eso se dilató porque advirtieron que no tenían un freezer para almacenarlas. Después, cuando lo hicimos público, de repente aparecieron muchos freezers y bienvenidos sean. Hace algunos días hablé de responsabilidad, de la necesidad de fortalecer la coordinación y la comunicación, porque precisamente veíamos dificultades en distintos sectores. Y quedó de manifiesto con un freezer que no aparecía, con actores que pusieron voluntad y otros que demoraron la situación. Una compañera lo hizo público y allí todo se agilizó. Pero anticipé la necesidad de diálogo y articulación permanente”.

Romano lamentó las expresiones políticas tanto del oficialismo como desde un sector de la oposición respecto a este tema. “Cuando señalamos preocupaciones sobre descoordinaciones en todas las áreas, la respuesta llega en tono partidario. Lamento mucho la ideologización de un plan de vacunación. No se trata de echar culpas, sino de trabajar juntos. Estamos tratando de preservar la vida de los vecinos. Hay Concejales que hablamos con las autoridades sanitarias de la Provincia de manera permanente, con el Ministro Gollan, con el Viceministro Kreplak, con la Región Sanitaria… y hay otros que hablan con Abella. Cada cual sabrá lo que hace y dice. Yo antes que repetir el guion de Abella, desde el Frente de Todos renuncio a la banca. Es absolutamente necesario contar con una coordinación eficaz y efectiva de todas las áreas, en este tema. En persona me he puesto al frente de este pedido, de trabajar coordinada y articuladamente, algo que no se vio durante toda la pandemia, y que es hora se ponga en marcha de manera urgente”.

Finalmente, volvió a insistir con la necesidad de ser claros respecto al avance del proceso de inmunización en nuestra Ciudad. “La responsabilidad del Municipio está en la vacunación del personal de salud público y privado, y facilitar la cantidad de vacunadores necesarios para garantizar la asistencia a la ciudadanía en el operativo que se dispondrá en las escuelas públicas por parte de la Provincia. Allí el mecanismo de vacunación es uno solo: A través del sistema Vacunate!, donde se va a informar el esquema de turnos. Primero, a mayores de 60 y personas con factores de riesgo. Estará a cargo de la Provincia, desde donde se está conformando un equipo local que estaremos coordinando y que necesariamente tiene que articular con el Municipio, fundamentalmente en la gran demanda de vacunadores que vamos a necesitar. De hecho la Región Sanitaria ya está trabajando junto a las autoridades locales”.

Y pidió a los vecinos “se inscriban con tranquilidad, respetando los turnos a medida que empiecen a surgir. Pero además de todo esto, es fundamental que nos sigamos cuidando a partir de cuatro puntos clave, de los cuales venimos hablando desde el inicio de la pandemia y que depende de la responsabilidad individual de cada uno: Agua y alcohol para lavarse las manos, Barbijo a dónde vayamos, privilegiar los ambientes abiertos, y respetar la distancia social de 2 metros” concluyó.