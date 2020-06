A través de los rastrillajes que se llevan a cabo ya se controlaron a más de 7.000 vecinos. “Es clave poder detectar precozmente los casos y aislarlos”, resaltó el intendente Sebastián Abella.

En el marco de las múltiples acciones preventivas que viene encarando el Municipio desde el inicio de la pandemia por Covid-19, las Secretarías de Salud; Desarrollo Social, Educación y Cultura; y Seguridad realizan a diario operativos sanitarios en distintos puntos de la ciudad.

Como resultado de ello, se pudieron detectar, hasta la fecha, una importante cantidad de casos sospechosos que luego de realizarles el hisopado correspondiente, muchos de ellos dieron positivo.

“Es clave poder detectar precozmente los casos y aislarlos. Hoy el 11% de la totalidad de casos positivos de la ciudad fueron detectados en estos operativos”, destacó el intendente Sebastián Abella.

“Vamos a continuar barrio por barrio, zona por zona, buscando casos sospechosos, sobre todo en los lugares donde hoy hay pacientes que han dado positivo”, resaltó el jefe comunal.

Utilizando trajes amarillos de protección personal, máscaras faciales y termómetros digitales, como así respetando las medidas epidemiológicas, personal municipal recorre a diario los diferentes barrios para detectar de manera temprana casos positivos y de prevenir contagios.

Se realiza un procedimiento casa por casa, donde se registran en tablets los datos personales de cada integrante del hogar, se controla la temperatura corporal y se chequean otros síntomas de la enfermedad.

También les entregan folletería informativa sobre la enfermedad y les reiteran las medidas de aislamiento social, que se deben respetar.

Asimismo, los días que en las instituciones educativas de la ciudad los vecinos se acercan a retirar la mercadería perteneciente al programa Sistema Alimentario Escolar (SAE), también son controlados.

Más de 7.000 personas fueron alcanzadas por estos operativos de detección, de las cuales quince resultaron ser casos sospechosos dado que poseían síntomas vinculados al Coronavirus.

Los operativos se desarrollaron en el centro y distintos barrios. En Santa Florentina, Malvinas, Las Campanas, La Josefa, Lubo y Otamendi, fue donde más casos se detectaron.

CONTROLES

Asimismo, se realizan controles socioambientales presenciales y seguimientos telefónico a quienes son positivos de Covid-19 y no al no presentar síntomas prefieren no ser alojados en los centros de aislamiento extrahospitalario.

“Verificamos que las personas que deciden quedarse en sus casas porque tienen condiciones para garantizar su aislamiento, cumplan con ese aislamiento de forma correcta”, destacaron desde el área de Desarrollo Social del municipio, que está a cargo de los controles domiciliarios.

“La detección a tiempo y el aislamiento, son las mejores herramientas que tenemos para prevenir la propagación de un virus que no tiene vacuna ni tratamiento”, enfatizaron, al tiempo que remarcaron la importancia de seguir manteniendo los cuidados y el aislamiento social, preventivo y obligatorio.