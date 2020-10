Concejales del PJ-Frente de Todos dialogaron con vecinos del sector de la barranca, detrás de los barrios Lubo y La Esperanza de Campana, quienes no reciben ningún tipo de servicio por parte del Municipio. “Hay muchas familias que se han instalado en este lugar en los últimos años, y no cuentan siquiera con un acceso para llegar a sus casas” aseguraron los ediles.

Concejales del PJ-Frente de Todos se reunieron con vecinos de la zona de la barranca detrás de los barrios Lubo y La Esperanza, donde en los últimos años se ha incrementado considerablemente la cantidad de viviendas allí instaladas.

Los ediles Oscar Trujillo, Marco Colella y Georgina López dialogaron con la gente, quienes dijeron sentirse “olvidados”.

“Pedimos un mejorado simplemente. Acá estamos olvidados prácticamente, miran para otro lado. Pero cuando necesitan el voto vienen. Queremos la calle y la luz” señalo una vecina, que desde hace tres años vive en el lugar.

“Hay muchas familias viviendo acá. Es un sector que ha crecido mucho. Pero estamos olvidados, no vino nunca nadie de la Municipalidad. Llueve y no podemos salir. No podemos comprar comida, ni puede entrar una ambulancia si la necesitamos” agregaron.

Los Concejales presentarán un proyecto solicitando la intervención del Municipio. “Conviven con la basura y no tienen ni calle ni luz” reclamaron, y resaltaron los peligros que representa vivir tan cerca de basurales clandestinos que conforman el entorno del lugar.

“El otro día, denunciamos como Euroamérica y el Municipio se asociaron para montar un basural, y hacerlo desaparecer tras nuestra denuncia. Con el mismo ímpetu podrían disponer de máquinas para generar un acceso fundamental para estos vecinos, a quienes obligan a vivir aislados del mundo y rodeados de basura, y así poder brindarles condiciones mínimas de salubridad más allá de lo que les hayan prometido electoralmente”, concluyeron.