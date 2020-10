”Abella quiere imponer su capricho junto a sus funcionarios importados y disponer respecto de quien debe cobrar el BONO, y no lo que realmente corresponde que es a través de un acuerdo PARITARIO, tal cual lo establece la Ley 14656 y el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO."

"La propuesta del Ejecutivo en marzo, antes de la pandemia, era de $3.000 para cerrar el 2019 y un 8 % para el primer semestre Enero/Junio, oferta que desde el gremio fue rechazada por insuficiente. Hoy a siete meses, la PROPUESTA DEL EJECUTIVO ES CERO “0” pesos de aumento el periodo 2019 y lo que va del año 2020.“ESO NO ES DIALOGAR NI QUERER ALCANZAR UN ACUERDO”.

Desde el gremio cuestionamos los dichos del intendente, ya que no es la primera vez que sale en los medios a victimizarse expresando que “peligra el pago de los sueldos” creando incertidumbre en el ámbito laboral de los trabajadores. Decir hoy quien debería cobrar un bono es una falta de respeto hacia los trabajadores y a los ciudadanos de Campana, a quienes les ha aumentado agresiva e indiscriminadamente las tasas. “Después hablan del esfuerzo y la buena administración en las finanzas para abonar los sueldos”, según el Secretario de Economía y Hacienda JULIO OLIVASTRI, quien es la voz cantante de los paritarios del Ejecutivo Municipal, se expresa con total liviandad que pareciera que no tuviesen la obligación de cumplir con los salarios en tiempo y forma, que lo que hacen es mérito de la gestión.

Si bien sabemos que estamos atravesando un momento muy difícil por el COVID-19, también le queremos recordar que hemos sido los Trabajadores Municipales quienes hemos hecho el mayor esfuerzo en estos últimos meses, teniendo en cuenta que todavía no se cerró la paritaria 2019, quedando los salarios congelados y totalmente atrasados con la realidad que se vive. A esto sumemos como agravante la inflación acumulada desde diciembre 2019 hasta la fecha: llevamos acumulado más del 30 % , pero pareciera que al intendente no le avisaron que hubo inflación, pero además es importante señalar que desde hace 3 años están incumpliendo con los ascensos automáticos y el pase a planta permanente que establece el Convenio Colectivo, pero lo más grave es que el intendente no fue capaz de solidarizarse con los trabajadores, ya que él tiene la facultad de por decreto haber otorgado una cifra a cuenta de futuros acuerdos, hasta que las comisiones se pudieran reunir y ponerse de acuerdo.

Esto demuestra una vez más la falta de voluntad y compromiso para con los trabajadores, que solo reciben felicitaciones mediáticas, pero no reciben ningún aumento salarial que bien merecido lo tienen. También nos preguntamos dónde está el 20 % que un secretario del ejecutivo reconoció que fue agregado al presupuesto 2020, para aumentos de personal. Por lo que vemos desde el gremio, que no hay ningún interés de parte del ejecutivo en cerrar paritarias, las están dilatando con un solo objetivo, cerrar el año sin ningún aumento, hambreando a los trabajadores municipales. Finalmente queremos destacar el esfuerzo que hacen los miembros de comisión directiva junto al cuerpo de delegados y los paritarios del sindicato, que nunca han retrocedido y que sin la labor de ellos el ejecutivo nunca hubiese dado repuesta a los trabajadores por propia voluntad y menos incrementos salariales".