En el ámbito del Ministerio de Trabajo hoy se llevó a cabo una nueva audiencia de conciliación entre el Municipio y este Sindicato. No sólo no se llegó a ningún, sino que como respuesta a la flexibilización de las pretensiones manifestada en la audiencia anterior, el ejecutivo municipal endureció su posición pretendiendo además cerrar el primer semestre del periodo 2021 con un 6% escalonado a junio de 2021.

Algo totalmente fuera de lugar, irrisorio y hasta insultante para los Trabajadores. La "propuesta", si se la puede llamar así, quedo: nada por el 2019, un bono no remunerativo según nivel salarial entre 8.000 y 15.500 pesos en dos cuotas y 6 % en tres veces (enero, marzo y junio), para cerrar paritarias primer semestre 2021, y ese 6% calculado sobre los básicos de 2020, que es lo mismo que decir sobre los básicos de diciembre de 2019.

Al ya no tener argumentos concretos para justificar la negativa a dar una mejora salarial, y admitir que los Trabajadores Municipales realmente están en una situación cada vez más grave, se niegan a tener reuniones privadas (fuera del ámbito ministerial) para tratar de lograr un acercamiento que lleve a la resolución del conflicto, generando tensiones y aduciendo situaciones enojosas y cuestiones personales. Se fijó nueva audiencia para el viernes 13 a las 10:00 hs, a la que asistiremos con voluntad negociadora y las mejores intenciones de hallar una solución; pero cuando uno no quiere, dos no pueden...

Una verdadera vergüenza, ante lo cual el Sec. General Carlos Barrichi se puso en contacto con el Sec. General de Fe.Si.Mu.Bo. Ruben "Cholo" Garcia para informar de la delicada situación que están enfrentando los MUNICIPALES DE CAMPANA.