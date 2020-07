"En medio de la pandemia Siderca quiere suspensiones al 50% y despedir a los contratados. ¡Necesitamos asambleas y un plan de lucha ya!

La empresa ya viene de despedir 1500 trabajadores de Techint apenas comenzó la cuarentena. Pese a la prohibición de los despidos Rocca hace lo que quiere. Por ahora la UOM, que apoya a este gobierno, solo plantea que hay retiros voluntarios y que cada trabajador le mande un mail a Rocca para que recapacite.

Techint pagó los sueldos de sus CEOs con el ATP pero después lo rechazó porque no le permitía fugar dólares. Nadie cree que Rocca no tiene para pagar a sus empleados. Martínez Álvarez, Director de Tenaris, dijo que quiere mayores ventajas para producir. Las suspensiones, la devaluación, los contratos basura a los jóvenes que recién entran, los despidos en Ferrúa y Siderca a principio dr año no son suficientes ventajas. Insaciables. El estado tiene que cobrarles *impuesto a las grandes fortunas* para bancar a las familias más necesitadas y para invertir en salud pública.

*Rocca nunca presentó un preventivo de crisis,* las suspensiones corrientes que llevan 5 años, en acuerdo con los directivos de la UOM, son otro chantaje. Hay que tirar abajo la idea de que hay que elegir entre suspensiones o despidos. Tenemos que organizarnos.

Ya comenzaron los retiros voluntarios, claramente despidos encubiertos frente al panorama de las suspensiones al 50%. En los últimos 10 años el salario de Siderca pasó de 1400 dólares a tan solo 500. Quieren explotarnos más por menos. La fábrica está produciendo 15mil ton. por mes por los compañeros de Acería y Scrap. Muy por debajo de sus máximos pero *se venden en dólares* . Esa cantidad de acero alcanzaría y sobraría para pagar los *salarios completos de todos los trabajadores.*

Entre enero y marzo despidieron a compañeros contratados, muchos su primer laburo. Hay que pelear por la *efectivización de los contratados* . Los compañeros más nuevos pasan hasta 5 años como plazo fijo o eventual.

Los compañeros de *Ferrúa* que fueron despedidos siguen peleando. *Necesitamos unir a los trabajadores de planta, a los contratados y a los de las contratistas para pelear por un mismo reclamo: trabajo para todos y salario al 100%.*

Durante la cuarentena estamos yendo menos compañeros a trabajar, sin embargo hay más tareas. Otra flexibilización de hecho. Hay que volver atrás y hacer valer las prácticas operativas. *Puesto suspendido es puesto que no se cubre.*

Las medidas de prevención que tomó la fábrica según su protocolo son malas. No sabemos la cantidad de contagios que hubo del personal. En el LACO2 no se hizo el seguimiento seriamente a un compañero y recién le hicieron los hisopados dos días después de los síntomas poniendo en peligro a los otros trabajadores. Los kits son insuficientes y los compañeros se quejan de que los jefes escatiman con el alcohol. Además la fábrica nunca puso transporte para los trabajadores. Aunque se les exija a las empresas a tener protocolos nadie los controla, por lo que somos los trabajadores y nuestras familias quienes terminamos exponiéndonos al contagio.

*Necesitamos Comisiones de Seguridad e Higiene organizadas por los trabajadores para que controlen la prevención y la salud.*

*NECESITAMOS:*

*Asambleas generales por turno* de efectivos, tercerizados, contratados, todos. El sindicato tiene que ponerse a la cabeza de lo que decidan las asambleas.

Hay más de 100 delegados en toda la planta y más en las contratistas. Semejante fuerza tiene que organizar en los galpones las asambleas porque los trabajadores tenemos que decidir como enfrentar a la patronal.

Reingreso de los compañeros de la Comisión Interna elegidos por los trabajadores. Siderca usa prácticas antisindicales para debilitar a los trabajadores.

*Basta de negociaciones secretas* . Necesitamos delegados veedores votados en asambleas virtuales o con el correcto distanciamiento en fábrica, con mandato de los sectores para negociar. Basta de negociaciones secretas que después las actas no aparecen como en enero donde arreglaron el despido de los contratados. Ninguna decisión de manera inconsulta con los trabajadores, se trata de la negociación del trabajo de las familias obreras.

La baja del salario en Siderca genera recesión en la zona ya que el consumo de 5 mil familias depende de ese dinero. Ningún representantes de los trabajadores, concejales, delegados de la UOM, directivos y sindicatos de Zárate y Campana repudiaron públicamente el chantaje de Siderca contra los trabajadores.

¡Unidad de los trabajadores para enfrentar los planes de los empresarios!".

Agrupación UOM Desde Las Bases

En el Movimiento de Agrupaciones Clasistas (MAC)