Los insumos de bioseguridad fabricados en el Centro Industrial Campana llegaron a Escobar, Victoria (Entre Ríos), Esquina (Corrientes) y Rada Tilly (Chubut). Ya se produjeron más de 47 mil unidades.

La solidaridad de los colaboradores de Tenaris sigue logrando que los protectores faciales fabricados en el Centro Industrial Campana lleguen a las localidades menos pensadas.

Las 47 mil unidades producidas hasta el momento fueron distribuidas entre los colaboradores de planta y sus familias, fuerzas sanitarias, de emergencia y seguridad, y vecinos de los distintos barrios de Campana. Además, se enviaron unidades a las plantas de Valetín Alsina, Villa Constitución (Santa Fe) y Villa Mercedes (San Luis), así como a las bases regionales de servicios en Comodoro Rivadavia (Chubut) y Neuquén.

También se donaron a pymes del Área Metropolitana de Buenos Aires y un envío de 1.000 unidades voló hacia Arabia Saudita, donde Tenaris posee importantes operaciones, como un aporte para cuidar la salud de los colegas árabes.

Las primeras entregas especiales gestionadas por colaboradores habían sido a Las Flores (provincia de Buenos Aires), Salto Grande y Santa Fe capital. Ahora, a la iniciativa se sumaron otros cuatro empleados. Andrés Villamor, de Trefila, entregó 50 unidades al Hospital Zonal Dr. Enrique Erill de Escobar, uno de los distritos del corredor norte bonaerense con más casos de COVID-19. “Le conté sobre el proyecto a una prima que trabaja allí como médica obstetra y me preguntó si podíamos ayudar”, contó Villamor. “La verdad que estamos muy contentos con la solidaridad de la gente y cuidar a quienes nos cuidan no tiene palabras. Muchísimas gracias”, expresó personal del Hospital Enrique Erill en un video compartido con Tenaris.

En tanto, 100 protectores faciales viajaron rumbo norte hasta la localidad correntina de Esquina gracias a Matías Zurzolo, de Acería. “Es una ciudadhumilde que encima en estos tiempos, por la falta del turismo pesquero, la pasa peor”, explicó Zurzolo, quien reveló otro motivo detrás de la donación: enterarse que a su hijo le dieron un trabajo práctico sobre la industria argentina que repasaba el proyecto iniciado por Agustín Rocca en Campana hace casi 70 años. “Cuando mi esposa me lo compartió no lo podía creer. Me emocionó saber que en un pueblo lejano se tenga presente la empresa donde trabajo”, confesó.

Desde Victoria en Entre Ríos, la madrina de Fernando Rondot (Transporte Interno) vio a su ahijado repartiendo protectores faciales por el centro de Campana y, convencida de la utilidad que serían para las fuerzas sanitarias y de seguridad de su pueblo, contactó desde el intendente hasta el jefe de la penitenciaria local para que escriban a Tenaris por una donación, el paso formal previo para concretarla. Fue así como se despacharon 470 unidades hacia nueve entidades distintas de Victoria. “Hace poco perdí a mi abuela de 97 años, a quien le hubiese gustado mucho saber que los colaboradores de la empresa donde trabaja uno de sus nietos ayudaron al pueblo que tanto amó”, expresó Rondot.

Desde el Hospital Dr. FermínSalaberry de Victoria expresaron su reconocimiento a Rondot y Tenaris, subrayando que la donación representa “el vivo ejemplo de cómo el sector privado puede hacer la diferencia en nuestras comunidades”.

“Los protectores faciales nos permitirán cuidar y dotar de mayores medidas de seguridad a todo nuestro personal, que en este contexto de emergencia trabaja a destajo para paliar la difícilsituación en materia de salud que vivimos en nuestra ciudad, en el país y el mundo entero”, señaló Adrián Díaz, director del establecimiento.

El último de los nuevos envíos de protectores faciales fue el que más lejos llegó: recorrió más de 1.800 kilómetros a bordo de un camión con tubos hasta la base regional de Comodoro Rivadavia. Luciano Mettifogo, del área Comercial, los entregó al Centro Municipal de Salud de la vecina localidad de Rada Tilly. “Es el establecimiento que brinda la asistencia sanitaria en el distrito. En esta localidad se armó un anexo Hospitalario para albergar pacientes de COVID positivo leves que no necesitan mayor complejidad en la internación. Es por ello que el Municipio solicitó colaboración con protectores faciales tanto para el personal sanitario como para el de seguridad urbana”, explicó Mettifogo.

Además, otras 1.000 máscaras se repartieron entre los Círculos Médicos de Campana y Zárate. “Agradecemos a la empresa Tenaris por la donación a nuestros profesionales socios de 500 máscaras de seguridad para la prevención del COVID-19. Esperamos poder seguir trabajando en conjunto en beneficio de la comunidad”, expresaron desde la institución zarateña.

La fabricación y donación de protectores faciales es una de las líneas de acción implementadas por Tenaris como respuesta a la pandemia de COVID-19, en el marco de un plan de inversión de 1,9 millones de dólares que contempla:

1) Fortalecimiento de infraestructura

Tenaris y Techint Ingeniería y Construcción llevaron adelante la obra que intervino el sistema de soporte para camas de la unidad de terapia intensiva del HMSJ. Mediante el incremento del caudal y presión del aire comprimido, la mejora de la infraestructura eléctrica y el reemplazo del sistema de acumulación de oxígeno medicinal, el nosocomio puede disponer ahora de hasta 40 cámaras con asistencia mecánica respiratoria.

Además, Tenaris donó 700 mil dólares para el proyecto del Hospital Solidario de Alta Complejidad para pacientes con COVID-19, que lidera el Hospital Universitario Austral y que atiendea pacientes sin ningún tipo de cobertura médica. La empresa también participó de manera activa en su diseño y montaje. Y gestionó para que asista a vecinos de Campana y Zárate.

2) Complejización de operaciones médicas

Tenaris ha contribuido a incrementar la capacidad de asistencia médica de distintos centros médicos de la región. En total se donaron 16 camas de terapia intensiva, 12 al HSMJ y 4 al Hospital Zonal Virgen del Carmen de Zárate, junto equipamiento complementario: 16 flujímetros, 16 bombas de infusión, 16 manómetros de aire comprimido y 16 manómetros de oxígeno.

También se entregaron 40 tubos se oxígeno al centro de aislamiento intermedio que el Municipio de Zárate montó en su Hogar de Ancianos, luego de trasladar a los adultos mayores a otro establecimiento.

3) Insumos de bioseguridad

A la fecha, Tenaris donó 350 unidades de alcohol en gel en presentaciones de 5 litros; 3.000 barbijos quirúrgicos; 3.500 barbijos especiales N 95; 3.200 mamelucos; 700 gafas; y 3.500 pares de guantes. Estos insumos fueron distribuidos al Hospital Municipal San José, Sanatorio Augusto T. Vandor y Clínica Delta, en Campana, y al Hospital Zonal Virgen del Carmen y el Municipio de Zárate. Asimismo, se hicieron donaciones a Cruz Roja, Bomberos Voluntarios, Policía Bonaerense y a la Diócesis de Campana y Zárate.

4) Centro de aislamiento COVID-19

Tenaris cedió en comodato al Municipio de Campana las instalaciones del Hotel Siderca para ser usado como centro de aislamiento para pacientes leves o con cuadros sospechosos de infección por coronavirus. El acuerdo no contempla gasto alguno para la comunidad. El Hotel Siderca, que fue especialmente acondicionado para este nuevo propósito, cuenta con un total 52 habitaciones y servicio de recepción y seguridad las 24 horas. Mientras dure el comodato, Tenaris se hará cargo del mantenimiento de las instalaciones. Además, personal administrativo del Hotel recibió capacitaciones por parte de autoridades sanitarias para asegurar el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad vigentes.

5) Intercambio de experiencias médicas

Referentes médicos de Humanitas, la red de hospitales que el Grupo Techint gestiona en Italia, compartieron mediante videoconferencia experiencias y mejores prácticas desarrolladas contra el COVID-19 con colegas del sistema sanitario de Campana y Zárate. También participaron profesionales médicos y funcionarios de Ramallo, San Nicolás, Pilar, Bahía Blanca, Neuquén y Añelo, así como de Brasil y México.