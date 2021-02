El Concejal y referente del PJ-Frente de Todos, Rubén Romano, junto al equipo de coordinación del Plan Vacunate!, se refirió a los preparativos para el inicio de una nueva fase de vacunación en Campana. “Con el arribo de las vacunas al País, iremos avanzando según el cronograma planificado junto a la Provincia” señaló.

“Estamos listos. El equipo provincial está listo, y en la medida que vayan llegando las vacunas comenzaremos a inmunizar a la comunidad” señaló el referente del PJ-Frente de Todos, Rubén Romano, tras un encuentro con el Equipo Provincial que coordina el Plan Vacunate! en Campana, que desde hace días se prepara para vacunar.

Romano lamentó la falta de apoyo Municipal, y señaló que dicha actitud “coincide con una clara bajada de línea del PRO, donde se debe cuestionar, sembrar dudas y mentir para desprestigiar la tarea que realiza el Gobierno Nacional y Provincial en todo el territorio. Primero decían que el virus no existía. Luego, cuestionaban que las vacunas no funcionaban. Y ahora, el reclamo es que no llegan, una situación que se repite en todo el mundo porque la demanda es alta y los laboratorios no dan abasto en la generación de vacunas. Hace algunas horas, llegaron otras 600.000 dosis. Con el arribo de las vacunas al País, iremos avanzando según el cronograma planificado junto a la Provincia”.

En ese sentido, resaltó la labor del equipo de coordinación. “Tienen un compromiso muy grande con su Ciudad, y sus vecinos. Quiero que los ciudadanos estén tranquilos que serán vacunados por enfermeras y enfermeros, gente capacitada y habilitada a tal fin. Pero además el equipo está integrado por personas a cargo de la logística, el cuidado de la cadena de frío, la organización y el mantenimiento de los lugares donde se vacunará”.

Por último, Romano prefirió no referirse a las declaraciones del Intendente Abella sobre el plan de vacunación, que obligó incluso la respuesta del Ministro de Salud de la Provincia, Daniel Gollán, quien lo acusó de mentir. “La verdad que no me quiero detener en pavadas. El Intendente sabrá por qué dice lo que dice, y deberá rendir cuentas a sus vecinos cuando sus profecías no se cumplan. Yo le pido a Abella que coopere. Siempre lo hice, y lamentablemente no hemos tenido respuestas. Avanzamos con la vacunación pese a la inacción del Intendente, y honestamente, pese a que sería muy importante contar con el apoyo del Municipio, me alcanza con que dejen de poner palos en las ruedas y nos permitan seguir cuidando a nuestros vecinos para superar esta pandemia” concluyó.