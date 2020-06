Por Claudia Calizaya... Insuficiente y escasa la mercadería recibida desde el municipio, aún así, es importante ese aporte para el funcionamiento del espacio.

Desde que en marzo se dispuso el Aislamiento Preventivo Obligatorio, comenzó a funcionar en Campana, en el Barrio Lubo, Córdoba 238, el comedor “El Tugurio”.

La problemática social se profundizó y muchas familias se acercaron al comedor por una merienda y cenada de lunes a viernes, más la contención y ayuda que allí pudieron recibir.

Ante la situación adversa, los propios vecinos de los barrios, se autogestionaron. Las diferentes ollas populares se unieron y se conformaron como Coordinadora de Comedores y Merenderos Independientes, con 12 en total y 5 lugares de acopio. Así se respondió a las necesidades básicas de alimento a más de 1.500 personas que junto a la colaboración de vecinos y vecinas, la verdulería, el frigorífico y la panadería, sostienen el trabajo solidario.

A mediados de Mayo en la Secretaría de Desarrollo Social, se concretó una reunión con el concejal de Juntos por el Cambio: Javier Contreras, cuñado del Intendente Abella, ante ciertas comunicaciones que indicaban el forzoso y autoritario cierre de comedores, por la detección de casos de covid 19 en los barrios: La Josefa y el Lubo.

En el encuentro, el funcionario público aclaró la situación a representantes de El Tugurio e indicó que el municipio acompañaría el trabajo del comedor. A los días siguientes, el propio Contreras se acercó al espacio y reafirmó el compromiso de acompañamiento.

A partir de esa reunión, semanalmente llegaban al espacio: 15 paquetes de fideos de medio kilo; 10 cajas de mate cocido de 25 saquitos; 10 polentas; 3 kilos de harina; 10 kilos de arroz; 12 envases de puré de tomates, 2 aceites de 900ml y leche. Recursos que se ponen a disposición de los otros 12 comedores. Si no fuera por la colaboración de los vecinos y vecinas, claramente no se llegaría, a dar una vianda a todas las familias, con lo que proporcionan desde el municipio.

Lo sorpresivo que sucedió el martes pasado, por primera vez dieron: 2 maples de huevos, cereales, galletitas (donadas por una empresa del rubro). También se había dado 12 cajas de leche en polvo. A los pocos minutos de entregados los insumos, los responsables de haberlos llevado, vuelven y reclaman la leche, los cereales y las galletitas.

En el comedor, no se disponía de leche para la merienda de ese día ni los siguientes y le dijeron que no podrían devolver la leche y se devolvieron los cereales y galletitas, entonces se recibió la amenaza que no se volvería a dar más mercadería.

Asimismo, miembros del comedor, desde hace un mes acercan alimentos a 3 familias de la cooperativa de Carreros Unidos de Campana, que viven en condiciones de extrema pobreza y sin acceso a agua potable. Estas familias han visto afectada su única fuente de trabajo y el municipio no los ha ayudado en nada, no se les ha dado mercadería, alimento o posibilidad de resolver su situación laboral.

Además, en casos de aislamiento dispuesto de forma preventiva hubo familias con un patrullero en la puerta de su casa pero sin lo necesario para subsistir y fue así, como desde el comedor se acercó vianda.

Desde El Tugurio, afirman que además de esa reunión con Contreras, jamás han sido invitados o informados de otras o iniciativas desde el municipio para afrontar la difícil tarea de dar alimento de lunes a viernes a tantas familias.

En El Tugurio se cocina, se alcanza ropa y abrigo, se proporciona atención y contención al vecino. Este grupo, no es una organización política o personas militantes que responden a un dirigente.

Los tugurianos, son un grupo unido con el propósito de ayudar a quien lo necesite. Personas jóvenes y adultas comprometidas con el otro, que no reciben contraprestación económica o de algún tipo por la tarea que llevan a cabo. Están porque saben que ahora, en este momento crítico, en este hoy, hay personas que tienen hambre, carencias y buscan ayuda. Ante eso, no miran para otro lado, ponen el cuerpo y responden con conciencia social.

¿Por qué lo hacen? Porque hace falta esa solidaridad para forjar un presente repleto de acciones, que nos permitan ser parte de un tejido colectivo para forjarnos, ayudarnos y sostenernos en una sociedad donde el simple hecho de comer, se ha vuelto difícil.